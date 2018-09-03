 В Єгипті підтвердили засудження до смертної кари 75 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2018

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Новини

В Єгипті підтвердили засудження до смертної кари 75 осіб

Єгипетський суд підтвердив смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту Мурсі за організацію протестів 2013 року. Правозахистники назвали вирок ганебним.

Охорона біля будівлі суду, що розглядає справу Братів-мусульман (архівне фото)

Охорона біля будівлі суду, що розглядає справу "Братів-мусульман" (архівне фото)

Кримінальний суд у столиці Єгипту Каїрі в суботу, 8 вересня, підтвердив смертні вироки для 75-ти осіб, у тому числі для лідерів забороненого в країні руху "Брати-мусульмани" та прибічників колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, передає агенція Reuters.

Цей самий суд ухвалив вирок ще наприкінці липня, однак його, відповідно до законів Єгипту, було подано на розгляд великого муфтія - вищої духовної особи в країні.  

Серед засуджених до смертної кари - лідери руху Ессам аль-Еріан і Мохаммед Бельтагі, а також проповідник Сафват Хігазі. Інші обвинувачувані, серед яких духовний лідер руху Мухаммед Баді та десятки інших, були засуджені до довічного ув'язнення. Деякі обвинувачені отримали терміни від п'яти до 15 років. Міжнародна організація Amnesty International засудила ці вироки, назвавши судовий процес "ганебним".

Справа стосується 739 обвинувачених, яким закидають вбивства та протизаконні протестні акції у 2013 році. Вони відбулися після усунення від влади внаслідок військового путчу президента Єгипту Мухаммеда Мурсі. За даними уряду, багато протестувальників були озброєні. Внаслідок заворушень загинули вісім правоохоронців. За даними правозахисників, тоді загинули також близько 800 протестувальників.

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Суд у Каїрі виніс смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту за організацію протестів 2013 року. Рішення суду має узгодити релігійна влада країни. (28.07.2018)

Колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році після повалення режиму Хосні Мубарака.

Він пробув на посаді лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Згодом на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок був скасований наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників екс-президента - стратили. Ще понад 40 тисяч прихильників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.

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