 В Єгипті до смертної кари засудили 75 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2018

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Новини

В Єгипті до смертної кари засудили 75 людей

Суд у Каїрі виніс смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту за організацію протестів 2013 року. Рішення суду має узгодити релігійна влада країни.

Поліція біля будівлі суду, що розглядає справу Братів-мусульман (архівне фото)

Поліція біля будівлі суду, що розглядає справу "Братів-мусульман" (архівне фото)

Кримінальний суд в Каїрі у суботу, 28 липня, засудив до смертної кари 75 людей, у тому числі лідерів забороненого нині в країні руху "Брати-мусульмани" та прибічників колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі.

Справа стосується 739 обвинувачених, яким закидають вбивства та протизаконні протестні акції, передає агенція Reuters. Рішення суду є попередніми і має бути затверджене релігійною владою країни. Остаточні вердикти будуть винесені 8 вересня.

Колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році після повалення режиму Хосні Мубарака внаслідок так званої "арабської весни".

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Абдель Фаттах ас-Сісі склав присягу в парламенті Єгипту, заступаючи на другий президентський термін. Його переобрання в березні відбулося на тлі низької явки та браку сильних конкурентів. (02.06.2018)

Колишній президент Єгипту Мухаммед Мурсі та ще 19 осіб були засуджені до трьох років ув'язнення кожний. Їх визнали винними в образі суду через їхні критичні висловлювання у мас-медіа. (30.12.2017)

Він пробув на посаді лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Пізніше на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок був скасований наприкінці 2016 року.

Рух "Брати-мусульмани" після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників екс-президента - стратили. Ще понад 40 тисяч прихильників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали "безпрецедентними в новітній історії". А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.

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"Брати мусульмани" продовжуватимуть боротьбу

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