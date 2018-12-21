 В Єгипті двоє людей загинули внаслідок нападу на туристичний автобус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.12.2018

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Новини

В Єгипті двоє людей загинули внаслідок нападу на туристичний автобус

Двоє людей загинули та ще 12 були поранені внаслідок вибуху придорожньої міни, яка розірвалася поблизу туристичного автобуса в районі пірамід у Гізі. Загиблі були громадянами В'єтнаму.

Внаслідок вибуху в районі пірамід у Гізі загинули двоє туристів

Внаслідок вибуху в районі пірамід у Гізі загинули двоє туристів

Двоє людей загинули внаслідок вибуху придорожньої міни поблизу туристичного автобуса в Єгипті у п'ятницю, 28 грудня, повідомили місцеві правоохоронці. Окрім того, ще 12 людей отримали поранення. Вибух пролунав у районі пірамід у Гізі.

Загиблі є туристами з В'єтнаму, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту. Саморобний вибуховий пристрій був закладений неподалік від стіни у районі Харам та розірвався, коли проїжджав автобус.

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Дев'ятьох осіб, підозрюваних в організації терактів, було вбито єгипетськими правоохоронцями. Ще дев'ятьох підозрюваних у зв'язках з ісламістами затримали. (24.12.2017)

Єгипетський суд підтвердив смертні вироки лідерам руху "Брати-мусульмани" та прибічникам екс-президента Єгипту Мурсі за організацію протестів 2013 року. Правозахистники назвали вирок ганебним. (08.09.2018)

Єгипетське МВС повідомило, що в автобусі перебували 14 туристів з В'єтнаму. Водій автобуса та гід, які є єгиптянами, також отримали поранення. На місці вибуху працюють парвоохоронці, розпочато розслідування. Це - перший напад на туристів у країні за останні два роки, зазначає агенція AP. 

Єгипет багато років веде боротьбу з ісламістськими бойовиками на півострові Сінай. У лютому цього року силовики та армія Єгипту розпочали там потужну антитерористичну операцію. Операція проводилася у відповідь на серію терактів, скоєних торік. Упродовж 2017 року в Єгипті від терактів загинули сотні людей. У листопаді внаслідок атаки терористів на мечеть на Сінайському півострові загинули 311 осіб.

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