В Єгипті двоє людей загинули внаслідок нападу на туристичний автобус

Двоє людей загинули внаслідок вибуху придорожньої міни поблизу туристичного автобуса в Єгипті у п'ятницю, 28 грудня, повідомили місцеві правоохоронці. Окрім того, ще 12 людей отримали поранення. Вибух пролунав у районі пірамід у Гізі.

Загиблі є туристами з В'єтнаму, повідомило міністерство внутрішніх справ Єгипту. Саморобний вибуховий пристрій був закладений неподалік від стіни у районі Харам та розірвався, коли проїжджав автобус.

Єгипетське МВС повідомило, що в автобусі перебували 14 туристів з В'єтнаму. Водій автобуса та гід, які є єгиптянами, також отримали поранення. На місці вибуху працюють парвоохоронці, розпочато розслідування. Це - перший напад на туристів у країні за останні два роки, зазначає агенція AP.

Єгипет багато років веде боротьбу з ісламістськими бойовиками на півострові Сінай. У лютому цього року силовики та армія Єгипту розпочали там потужну антитерористичну операцію. Операція проводилася у відповідь на серію терактів, скоєних торік. Упродовж 2017 року в Єгипті від терактів загинули сотні людей. У листопаді внаслідок атаки терористів на мечеть на Сінайському півострові загинули 311 осіб.