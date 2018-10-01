В Євросоюзі заборонили продаж ментолових сигарет

У країнах Євросоюзу в середу, 20 травня, набрала чинності заборона на продаж тютюнових виробів з ароматом ментолу. Це рішення було прийнято в рамках пакету заходів з боротьби з курінням ще в 2016 році, але воно почало діяти тільки зараз.

Справа в тому, що для продукції, частка якої на тютюновому ринку перевищує 3 відсотки (наприклад, з ароматом ментолу), був передбачений перехідний період до 2020 року.

Заборона на продаж сигарет і тютюну з іншими видами ароматів набрала чинності в 2019 році. На інші тютюнові вироби всі вжиті заходи будуть поширюватися з 2024 року.

Серед них, зокрема, обов'язкове нанесення на тютюнові вироби фото і написів, які попереджають про шкоду куріння. Вони повинні займати дві третини місця з на упаковці.

Чому сигарети з ментолом особливо небезпечні

"Найбільша проблема у випадку з ментолом полягає в тому, що він охолоджує, діє болезаспокійливо, злегка анестезує, - розповіла журналістам експертка Німецького центру онкологічних досліджень (DKFZ) Катрін Шаллер (Katrin Schaller).

За її словами, завдяки цьому їдкий дим легше вдихається, що робить весь процес привабливішим для курців.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), через проблеми зі здоров'ям, викликаними курінням, щорічно передчасно вмирають 8 мільйонів людей.

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