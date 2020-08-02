В Європі вшанували пам'ять жертв Голокосту ромів і сінті

Політики з різних країн, громадські та релігійні діячі, а також вцілілі свідки зібралися у меморіалі колишнього концтабору "Аушвіц-Біркенау" у неділю, 2 серпня, щоб вшанувати пам'ять жертв Голокосту ромів і снті. Учасники церемонії поклали вінки, а у виступах наголошували на необхідності об'єднання зусиль заради демократії та з метою протистояння жорстокості, повідомляє агентство новин dpa.
Читайте також: Нові "камені спотикання" у Берліні
Частина учасників, зокрема окремі політики, через пандемію коронавірусу долучилися до церемонії віртуально. Під час своїх промов голова Європейського парламенту Девід Сассолі та голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble) підкреслили необхідність боротьби з усіма формами дискримінації. Вони закликали до подальшого дослідження Голокосту ромів та сінті і до боротьби з дискримінацією ромських меншин, яка й досі має місце.
Читайте також: Коментар: 75 років після "Аушвіца" - що Німеччина мусить зробити нині
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) з нагоди вшанування пам'яті жертв Голокосту ромів та сінті наголосила, що в Європі не повинно бути місця для ворожого ставлення до цих меншин. "Упередженість - це хвороба, з якою найкраще боротися завдяки освіті, кидаючи виклики стереотипам та сприяючи повазі та інклюзивності", - написала вона у соцмережі Twitter.
Нагадаємо, у 2015 році Європарламент оголосив 2 серпня щорічним Європейським днем пам'яті жертв Голокосту ромів та сінті на вшанування пам'яті 500 тисяч представників цих народностей, вбитих нацистами в Європі. Число жертв становило щонайменше чверть від кількості ромів і сінті на той час.
Читайте також: Як ФРН сприяє збереженню пам'яті про Голокост та геноцид ромів в українській глибинці
-
Табір смерті "Аушвіц"
Ворота з написом "Праця звільняє"
Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".
-
Табір смерті "Аушвіц"
В одному з адміністративних приміщень
Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.
-
Табір смерті "Аушвіц"
В одній з камер
Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…
-
Табір смерті "Аушвіц"
Нашивки
Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Табір "Аушвіц 2"
Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Всередині барака
В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Табір смерті
Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...
-
Табір смерті "Аушвіц"
Рабська праця
Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.
-
Табір смерті "Аушвіц"
До "медиків"
Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Обслуга
Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Голокост
Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Дорога смерті
Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.
-
Табір смерті "Аушвіц"
В музеї
В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Печі, в яких спалювали тіла
В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Величезна територія
"Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Звільнені
27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Що було далі
Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Державний музей "Аушвіц-Біркенау"
1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Пам'ятна плита
Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
-
Табір смерті "Аушвіц"
Число жертв
Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.
Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко