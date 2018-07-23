В Японії стратили шістьох членів секти "Аум Сінрікьо"

В Японії у четвер, 26 липня, стратили останніх шістьох членів секти "Аум Сінрікьо", яка влаштувала заринову атаку в метро Токіо в 1995 році. "Сьогодні держава стратила шістьох людей", - заявила міністерка юстиції країни Йоко Камікава, передає агенція AFP.

Лідера секти Секо Асахару (справжнє ім'я - Тідзуо Мацумото) стратили на початку липня. Загалом протягом місяця були страчені усі 13 учасників секти.

Місцеві ЗМІ повідомили, що влада країни хотіла, щоб смертні вироки щодо членів "Аум Сінрікьо" були виконані до того, як в наступному році імператор Японії відречеться від престолу та почнеться нова імператорська ера.

У 2004 році Секо Асахару і 12-х інших членів секти засудили до смертної кари за низку злочинів, внаслідок яких загинули 27 осіб. Серед цих злочинів і газова атака з застосуванням зарину у метро Токіо в березні 1995 року, котра спричинила загибель 13 людей. Ще близько шести тисяч осіб постраждали внаслідок теракту. Релігійна секта "Аум Сінріке" була заснована Асахарою в Японії в 1980-х роках. Японія належить до небагатьох високорозвинених країн світу, де ще зберігається смертна кара.