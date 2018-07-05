 В Японії стратили засновника секти ″Аум Сінрікьо″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

В Японії стратили засновника секти "Аум Сінрікьо"

Секо Асахару - лідера секти "Аум Сінрікьо", відповідальної за теракт з застосуванням зарину в токійському метро в 1995 році, стратили в Японії.

Секо Асахара (архівне фото)

Секо Асахара (архівне фото)

Засновника секти "Аум Сінрікьо", яка влаштувала заринову атаку в метро Токіо в 1995 році, Секо Асахару стратили в Японії. Про це у п'ятницю, 6 липня, поінформувала агенція dpa з посиланням на японські ЗМІ.

У 2004 році Секо Асахару (справжнє ім'я - Тідзуо Мацумото) і 12-тьох інших членів секти засудили до смертної кари за низку злочинів, внаслідок яких загинули 27 осіб. Серед цих злочинів і газова атака з застосуванням зарину у метро Токіо в березні 1995 року, котра спричинила загибель 13 людей. Ще близько шести тисяч осіб постраждали внаслідок теракту. Релігійна секта "Аум Сінріке" була заснована Асахарою в Японії в 1980-х роках.

Японія належить до небагатьох високорозвинених країн світу, де ще зберігається смертна кара.

 

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