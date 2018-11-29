 В Японії розпочався саміт Великої двадцятки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Японії розпочався саміт Великої двадцятки

В Осаці стртував саміт G20. Лідери держав обговорять стан світової економіки та торгівлі, захист клімату та кризу в Перській затоці. Заплановано і чимало важливих двосторонніх зустрічей на полях саміту.

Учасники саміту Великої двадцятки в Осаці

Учасники саміту Великої двадцятки в Осаці

В японській Осаці у п'ятницю, 28 червня, розпочався саміт Великої двадцятки (G20). Лідери держав з найпотужнішими економіками світу під час дводенної зустрічі планують обговорити стан світової економіки і торгівлі, зокрема й торговельні конфлікти, а також захист клімату та кризу в Перській затоці.

Не менш важливими є і двосторонні зустрічі між політиками на полях саміту. Зокрема, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у перший день вже провела переговори із президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Також у Меркель запланована зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Очікуваними є також зустрічі Трампа з Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Анґела Меркель вже провела зустріч із Дональдом Трампом

Анґела Меркель вже провела зустріч із Дональдом Трампом

DW.COM

Трамп залишив Гамбург без спілкування з пресою, Путін задоволений першою зустріччю з президентом США, а Меркель - заключною декларацією. Підсумки саміту G20 у Гамбурзі - в репортажі DW. (09.07.2017)

Разом країнам Великої двадцятки вдається розв'язувати важливі питання світової економіки, зиск від цього мають усі учасники, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель перед самітом G20. (24.11.2018)

Підсумкова заява саміту G20 у Гамбурзі зберегла курс на глобалізацію та врахувала позицію США за Трампа. Велика двадцятка "взяла до уваги" вихід Вашингтона з Паризької угоди. (08.07.2017)

Учасники саміту зробили традиційне "сімейне фото" та розпочали консультації щодо стану світової економіки та торгівлі. Тим часом члени делегацій працюють над текстом заключного комюніке й тут очікується серйозне протистояння. Спірними залишаються питання захисту клімату та торгівлі. Зокрема, представники ЄС заявили, що не погодять документ, який міститиме послаблені порівняно з попередніми заявами формулювання стосовно захисту клімату. "Я думаю, що нам потрібна сильна заява про зміну клімату", - цитує агентство dpa президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера.

Після виходу США з Паризької кліматичної угоди на двох останніх самітах G20 Дональд Трамп відмовлявся схвалювати формулювання щодо захисту клімату, а тому в заключних деклараціях були зафіксовані розбіжності у поглядах між США та рештою держав G20. Цього року позицію США в питанні захисту клімату підтримують також Бразилія та Австралія, повідомляє dpa з посиланням на учасників переговорів. Існують розбіжності між США та більшістю учасників саміту і в питанні світової торгівлі з огляду на протекціоністські заходи адміністрації Трампа. 

Дивитись відео 01:13

G20: хто належить до елітного клубу і чому? (06.07.2017)

 

Аудіо й відео до теми

G20: хто належить до елітного клубу і чому? (06.07.2017)  

Також за темою

USA | Donald Trump

Трамп скасував зустріч із Путіним на G20 через Керченську кризу 29.11.2018

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки.

Argentinien G20 Gipfel - Putin und Trump

Помпео назвав передумову зустрічі Трамп-Путін 01.12.2018

Білий дім подумає про зустріч з Путіним після повернення кораблів і моряків Україні. Позицію адміністрації Трампа озвучив держсекретар Майк Помпео на полях саміту G20.

Symbolbild US-Wahl - Donald Trump & Wladimir Putin

Всі у напрузі: Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним 06.07.2017

Напередодні саміту G20 у Гамбурзі канцлерка ФРН Анґела Меркель зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однак усіх цікавить інша його зустріч: з російським президентом Володимиром Путіним.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук (ліворуч), Юрій Бойко (у центрі), Рінат Ахметов (праворуч)

Колишні регіонали: такі схожі, але такі різні

DW розбиралася, чому розійшлися дороги "Опозиційної платформи - За життя" та "Опозиційного блоку".  

Ford

Ford планує масштабні скорочення персоналу в Європі

Керівництво Ford планує також цілковите закриття окремих виробничих потужностей у Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  