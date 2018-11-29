В Японії розпочався саміт Великої двадцятки

В японській Осаці у п'ятницю, 28 червня, розпочався саміт Великої двадцятки (G20). Лідери держав з найпотужнішими економіками світу під час дводенної зустрічі планують обговорити стан світової економіки і торгівлі, зокрема й торговельні конфлікти, а також захист клімату та кризу в Перській затоці.

Не менш важливими є і двосторонні зустрічі між політиками на полях саміту. Зокрема, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у перший день вже провела переговори із президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Також у Меркель запланована зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Очікуваними є також зустрічі Трампа з Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Анґела Меркель вже провела зустріч із Дональдом Трампом

Учасники саміту зробили традиційне "сімейне фото" та розпочали консультації щодо стану світової економіки та торгівлі. Тим часом члени делегацій працюють над текстом заключного комюніке й тут очікується серйозне протистояння. Спірними залишаються питання захисту клімату та торгівлі. Зокрема, представники ЄС заявили, що не погодять документ, який міститиме послаблені порівняно з попередніми заявами формулювання стосовно захисту клімату. "Я думаю, що нам потрібна сильна заява про зміну клімату", - цитує агентство dpa президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера.

Після виходу США з Паризької кліматичної угоди на двох останніх самітах G20 Дональд Трамп відмовлявся схвалювати формулювання щодо захисту клімату, а тому в заключних деклараціях були зафіксовані розбіжності у поглядах між США та рештою держав G20. Цього року позицію США в питанні захисту клімату підтримують також Бразилія та Австралія, повідомляє dpa з посиланням на учасників переговорів. Існують розбіжності між США та більшістю учасників саміту і в питанні світової торгівлі з огляду на протекціоністські заходи адміністрації Трампа.