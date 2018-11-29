В Японії розпочався саміт Великої двадцятки

В Осаці стртував саміт G20. Лідери держав обговорять стан світової економіки та торгівлі, захист клімату та кризу в Перській затоці. Заплановано і чимало важливих двосторонніх зустрічей на полях саміту.
В японській Осаці у п'ятницю, 28 червня, розпочався саміт Великої двадцятки (G20). Лідери держав з найпотужнішими економіками світу під час дводенної зустрічі планують обговорити стан світової економіки і торгівлі, зокрема й торговельні конфлікти, а також захист клімату та кризу в Перській затоці.
Не менш важливими є і двосторонні зустрічі між політиками на полях саміту. Зокрема, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у перший день вже провела переговори із президентом США Дональдом Трампом та прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Також у Меркель запланована зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Очікуваними є також зустрічі Трампа з Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Учасники саміту зробили традиційне "сімейне фото" та розпочали консультації щодо стану світової економіки та торгівлі. Тим часом члени делегацій працюють над текстом заключного комюніке й тут очікується серйозне протистояння. Спірними залишаються питання захисту клімату та торгівлі. Зокрема, представники ЄС заявили, що не погодять документ, який міститиме послаблені порівняно з попередніми заявами формулювання стосовно захисту клімату. "Я думаю, що нам потрібна сильна заява про зміну клімату", - цитує агентство dpa президента Європейської Комісії Жан-Клода Юнкера.
Після виходу США з Паризької кліматичної угоди на двох останніх самітах G20 Дональд Трамп відмовлявся схвалювати формулювання щодо захисту клімату, а тому в заключних деклараціях були зафіксовані розбіжності у поглядах між США та рештою держав G20. Цього року позицію США в питанні захисту клімату підтримують також Бразилія та Австралія, повідомляє dpa з посиланням на учасників переговорів. Існують розбіжності між США та більшістю учасників саміту і в питанні світової торгівлі з огляду на протекціоністські заходи адміністрації Трампа.