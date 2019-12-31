 В Японії посилять контроль на кордоні після втечі Карлоса Гона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Новини

В Японії посилять контроль на кордоні після втечі Карлоса Гона

Після того, як колишньому главі Nissan Карлосу Гону вдалось таємно залишити Японію, влада країни посилює процедури при вильоті з країни. У прокуратурі Токіо назвали втечу Гона злочином.

Карлосу Гону вдалось таємо залишити Японію

Карлосу Гону вдалось таємо залишити Японію

Після втечі з Японії колишнього глави французько-японського автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона країна посилить контроль на своїх кордонах. Про це у неділю, 5 січня, заявила міністерка юстиції Масако Морі. "Я доручила Агентству імміграційних служб скоординуватися з відповідними відомствами для подальшого посилення процедур при вильотах", - сказала вона, передає агенція Reuters.

За її словами, у прикордонній службі записів про виїзд Гона з країни немає, вважається, що він втік, використавши "незаконні методи". Морі наголосила, що діям колишнього очільника Nissan "немає виправдань".

В токійській прокуратурі втечу Гона назвали злочином. "Шкода, що Гон проігнорував юридичні процедури нашої країни і його дії еквівалентні злочину", - заявив заступник керівника прокуратури Такахіро Сайто. Прокуратура почала розслідування за фактом втечі Гона.

Гон, ймовірно, залишив свій будинок в Токіо близько полудня 29 грудня. Він вилетів з Японії з міжнародного аеропорту Кансай, що розташований в 400 кілометрах на захід від столиці, на приватному літаку після 23 години, повідомив телеканал NHK. За даними телеканалу, співробітники аеропорту не перевіряли на рентгенівських сканерах валізи, що були завантажені у приватний літак, яким, як вважається, втік Гон, оскільки вони були занадто великими.

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Колишній глава автомобілебудівного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон втік з-під арешту в Японії до Лівану через Туреччину. Стамбул проводить розслідування, як йому це вдалось. (02.01.2020)

Адвокати Карлоса Гона розповіли, що йому забороняли бачитись з родиною та слідкували за ним, що є порушенням прав людини. Колишній очільник Nissan побоювався, що не отримає справедливого вироку в Японії. (04.01.2020)

Ліванська влада повідомила, що він приїхав до країни легально, використавши свій французький паспорт, передає агенція dpa. Тим часом турецька приватна авіакомпанія MNG Jet заявила, що для втечі Гона без її відома були використані два її літаки. Згодом у Туреччині арештовано п'ятеро людей, яких підозрюють у причетності до втечі ексглави Nissan.

Нагадаємо, Гон є засновником французько-японський автомобілебудівний альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. У листопаді 2018 року його затримали за обвинуваченням в особистому збагаченні за рахунок коштів Nissan. У січні 2019 року прокуратура Японії пред'явила Гону нові звинувачення - в зловживанні довірою і заниженні власних доходів у період з 2015 по 2018 роки. Гона було звільнено з усіх посад. У березні 2019 року колишнього главу альянсу звільнили з-за ґрат під заставу з низкою жорстких умов. Судовий процес у його справі мав розпочатися в Японії у 2020 році. Карлос Гон має французьке, бразильське і ліванське громадянства.

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