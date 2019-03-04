В яких випадках можна втратити громадянство Німеччини?

Німецький уряд вирішив у певних випадках позбавляти громадянства Німеччини німців, які воюють на боці терористичного угрупування "Ісламська держава". Такий захід передбачений щодо тих джихадистів з числа громадян ФРН, які, по-перше, досягли повноліття, а, по-друге, мають ще одне громадянство. Ухвалене рішення не має зворотної сили, тобто не поширюється на німецьких бойовиків, які раніше воювали на боці ІД, але вже потрапили в полон або відбувають покарання.

У Конституції ФРН, щоправда, однозначно записано, що "нікого не можна позбавляти німецького громадянства" проти його волі. Однак втрату громадянства на підставі чинного закону в деяких випадках Основний закон все ж допускає, якщо після цього людина "не стає особою без громадянства". Що це за випадки?

Чи може німець служити в іноземній армії?

Найпоширеніша причина автоматичної втрати громадянства Німеччини - це набуття за власною ініціативою громадянства іншої держави. Виняток становлять з 2007 року німці, які беруть громадянство однієї з країн Євросоюзу або Швейцарії. Натомість, той, хто вирішив стати громадянином, наприклад, США чи Аргентини, може заздалегідь написати спеціальну заяву з проханням зберегти німецький паспорт і - в разі задоволення його прохання - залишитися громадянином Німеччини.

У французькій армії німці можуть служити, не втрачаючи при цьому громадянства

Іще однією причиною втрати громадянства Німеччини стає добровільний запис в армію країни, громадянство якої також має німець, якщо на проходження такої служби він заздалегідь не отримав згоди міністерства оборони ФРН. Але і в таких випадках робляться винятки, якщо йдеться про службу в збройних силах однієї з країн ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, НАТО і деяких інших держав, зокрема, Австралії, Ізраїлю, Японії, Нової Зеландії.

Від німецького громадянства можна і просто відмовитися, але тільки в тому випадку, якщо німець набуває громадянство іншої країни і на певних умовах. Так, хоча загальна військова повинність в Німеччині припинена (але не скасована), тим, хто не служив в Бундесвері або в армії країни свого другого громадянства, треба отримувати дозвіл міністерства оборони, щоб відмовитися від німецького паспорта. Представникам деяких професій, зокрема державним чиновникам і суддям, дозволяють вихід з громадянства ФРН тільки в тому випадку, якщо вони вже більше 10 років живуть за кордоном.

Німецьке громадянство може бути анульовано

Німецького паспорта можуть бути також позбавлені особи, що набули його обманним шляхом і таємно зберегли паспорт іншої держави. Це стосується іммігрантів з третіх країн, зокрема республік колишнього СРСР, що переїжджають в Німеччину на постійне місце проживання і після декількох років отримують право претендувати на її громадянство.

Свідоцтво про набуття громадянства ФРН

Умовою його набуття, однак, служить вихід з громадянства країни походження. Виняток робиться для так званих "російських" німців-переселенців, які апріорі вважаються громадянами ФРН.

Протягом деякого часу не вимагали довідок про вихід з громадянства від євреїв з колишнього СРСР - так званих "контингентних біженців", що переїжджали до Німеччини за спеціальною програмою, що діє з початку 1990-х років. Вважалося, що від них не можна вимагати звернення в консульство країни, з якої вони були змушені тікати.

Але зберегти колишній паспорт тими чи іншими не зовсім законними способами змогли і деякі іммігранти, які не належать ані до однієї, ані до іншої категорії. Це дозволяє їм їздити на колишню батьківщину без візи і користуватися тими пільгами, які вона надає своїм громадянам. Якщо ж обман розкриється, то надане такому іммігранту німецьке громадянство може бути анульоване.

Німецький паспорт і сепаратисти Донбасу

Рішення, щойно ухвалене урядом Німеччини щодо німців з подвійним громадянством, які планують воювати на боці ІД, стосується тільки їх. Натомість участь у бойових діях, наприклад, на Донбасі в лавах збройних формувань самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" поки не є підставою для позбавлення німецького громадянства особи, яка має друге громадянство.

Річ у тому, що, на відміну від ІД, воєнізовані загони східноукраїнських сепаратистів не визнані в Німеччині терористичними угрупованнями, а тому й сам лише факт участі в них не є за німецькими законами складом злочину. Судити громадянина Німеччини, що виїжджав на Донбас, щоб взяти участь в бойових діях на боці сепаратистів, можна тільки у тому випадку, якщо вдасться довести, що він особисто стріляв в українських солдатів.

Разом з тим офіційний представник МВС Німеччини Зерен Шмідт (Sören Schmidt), відповідаючи 5 березня на запитання кореспондента DW, заявив, що німецьких бойовиків угруповання ІД позбавлятимуть громадянства ФРН тому, що вони "відвернулися від Німеччини та її основоположної системи цінностей ". Це, за його словами, сигнал німецьким салафітам: за участь в джихаді вам загрожує не тільки суд, але і втрата громадянства. При цьому Шмідт додав, що такий інструмент уряд має намір в майбутньому застосовувати "щодо схожих сценаріїв і щодо інших угруповань". Сепаратистів Донбасу він прямо не назвав, але явно мав на увазі.