 В яких випадках можна втратити громадянство Німеччини? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

В яких випадках можна втратити громадянство Німеччини?

Німець з двома громадянствами може втратити німецьке за джихад на боці "Ісламської держави". Як вирішується питання з тими німцями, котрі беруть участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі?

default

Німецький уряд вирішив у певних випадках позбавляти громадянства Німеччини німців, які воюють на боці терористичного угрупування "Ісламська держава". Такий захід передбачений щодо тих джихадистів з числа громадян ФРН, які, по-перше, досягли повноліття, а, по-друге, мають ще одне громадянство. Ухвалене рішення не має зворотної сили, тобто не поширюється на німецьких бойовиків, які раніше воювали на боці ІД, але вже потрапили в полон або відбувають покарання.

У Конституції ФРН, щоправда, однозначно записано, що "нікого не можна позбавляти німецького громадянства" проти його волі. Однак втрату громадянства на підставі чинного закону в деяких випадках Основний закон все ж допускає, якщо після цього людина "не стає особою без громадянства". Що це за випадки?

Чи може німець служити в іноземній армії?

Найпоширеніша причина автоматичної втрати громадянства Німеччини - це набуття за власною ініціативою громадянства іншої держави. Виняток становлять з 2007 року німці, які беруть громадянство однієї з країн Євросоюзу або Швейцарії. Натомість, той, хто вирішив стати громадянином, наприклад, США чи Аргентини, може заздалегідь написати спеціальну заяву з проханням зберегти німецький паспорт і - в разі задоволення його прохання - залишитися громадянином Німеччини.

У французькій армії німці можуть служити, не втрачаючи при цьому громадянства

У французькій армії німці можуть служити, не втрачаючи при цьому громадянства

Іще однією причиною втрати громадянства Німеччини стає добровільний запис в армію країни, громадянство якої також має німець, якщо на проходження такої служби він заздалегідь не отримав згоди міністерства оборони ФРН. Але і в таких випадках робляться винятки, якщо йдеться про службу в збройних силах однієї з країн ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, НАТО і деяких інших держав, зокрема, Австралії, Ізраїлю, Японії, Нової Зеландії.

Від німецького громадянства можна і просто відмовитися, але тільки в тому випадку, якщо німець набуває громадянство іншої країни і на певних умовах. Так, хоча загальна військова повинність в Німеччині припинена (але не скасована), тим, хто не служив в Бундесвері або в армії країни свого другого громадянства, треба отримувати дозвіл міністерства оборони, щоб відмовитися від німецького паспорта. Представникам деяких професій, зокрема державним чиновникам і суддям, дозволяють вихід з громадянства ФРН тільки в тому випадку, якщо вони вже більше 10 років живуть за кордоном.

Німецьке громадянство може бути анульовано

Німецького паспорта можуть бути також позбавлені особи, що набули його обманним шляхом і таємно зберегли паспорт іншої держави. Це стосується іммігрантів з третіх країн, зокрема республік колишнього СРСР, що переїжджають в Німеччину на постійне місце проживання і після декількох років отримують право претендувати на її громадянство.

Свідоцтво про набуття громадянства ФРН

Свідоцтво про набуття громадянства ФРН

Умовою його набуття, однак, служить вихід з громадянства країни походження. Виняток робиться для так званих "російських" німців-переселенців, які апріорі вважаються громадянами ФРН.

Протягом деякого часу не вимагали довідок про вихід з громадянства від євреїв з колишнього СРСР - так званих "контингентних біженців", що переїжджали до Німеччини за спеціальною програмою, що діє з початку 1990-х років. Вважалося, що від них не можна вимагати звернення в консульство країни, з якої вони були змушені тікати.

Але зберегти колишній паспорт тими чи іншими не зовсім законними способами змогли і деякі іммігранти, які не належать ані до однієї, ані до іншої категорії. Це дозволяє їм їздити на колишню батьківщину без візи і користуватися тими пільгами, які вона надає своїм громадянам. Якщо ж обман розкриється, то надане такому іммігранту німецьке громадянство може бути анульоване.

Німецький паспорт і сепаратисти Донбасу

Рішення, щойно ухвалене урядом Німеччини щодо німців з подвійним громадянством, які планують воювати на боці ІД, стосується тільки їх. Натомість участь у бойових діях, наприклад, на Донбасі в лавах збройних формувань самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" поки не є підставою для позбавлення німецького громадянства особи, яка має друге громадянство.

DW.COM

У низці країн ЄС торгівля громадянством і видом на проживання стала прибутковим бізнесом. У Брюсселі попереджають, що таким чином до Євросоюзу можуть проникнути зарубіжні корупціонери. (28.01.2019)

У Німеччині законодавство спрямоване на те, щоб уникати подвійного громадянства. Утім, згідно з даними статистичного відомства, все більше людей у країні мають два паспорти. (10.08.2018)

Річ у тому, що, на відміну від ІД, воєнізовані загони східноукраїнських сепаратистів не визнані в Німеччині терористичними угрупованнями, а тому й сам лише факт участі в них не є за німецькими законами складом злочину. Судити громадянина Німеччини, що виїжджав на Донбас, щоб взяти участь в бойових діях на боці сепаратистів, можна тільки у тому випадку, якщо вдасться довести, що він особисто стріляв в українських солдатів.

Разом з тим офіційний представник МВС Німеччини Зерен Шмідт (Sören Schmidt), відповідаючи 5 березня на запитання кореспондента DW, заявив, що німецьких бойовиків угруповання ІД позбавлятимуть громадянства ФРН тому, що вони "відвернулися від Німеччини та її основоположної системи цінностей ". Це, за його словами, сигнал німецьким салафітам: за участь в джихаді вам загрожує не тільки суд, але і втрата громадянства. При цьому Шмідт додав, що такий інструмент уряд має намір в майбутньому застосовувати "щодо схожих сценаріїв і щодо інших угруповань". Сепаратистів Донбасу він прямо не назвав, але явно мав на увазі.

Дивитись відео 03:03

Чи справді ви німець? Реальний іспит на громадянство ФРН (01.03.2019)

Аудіо й відео до теми

Чи справді ви німець? Реальний іспит на громадянство ФРН (01.03.2019)  

Також за темою

Andrij Jarovij

Зниклі в "ДНР/ЛНР": репресії на непідконтрольних Києву територіях 15.02.2019

Європейський суд з прав людини відкрив провадження щодо незаконно позбавленого волі в Луганську активіста Андрія Ярового. Міжнародні правозахисні організації заявляють про постійні порушення базових свобод у "ДНР/ЛНР".

Ostukraine Zolotoye-5 village Separatisten Ruine

Німецький експерт прогнозує відсутність прогресу на Донбасі у 2019 році 18.01.2019

З огляду на президентські та парламентські вибори в Україні у вирішенні конфлікту на Донбасі не відбуватиметься жодного прогресу, прогнозують експерти. Готовності до компромісу не демонструє ні Київ, ні Москва.

Flug MH17

П'ять країн підписали угоду щодо фінансування суду над винними у справі MH17 23.01.2019

Угоду про фінансову підтримку кримінального переслідування винних у збитті малайзійського "Боїнга" підписали Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна.

Реклама

Докладно

default

В яких випадках можна втратити громадянство Німеччини?

Як вирішується питання з тими німцями, котрі беруть участь у бойових діях на боці сепаратистів на Донбасі?  

Юрій Вітренко

"Нафтогаз" подасть скаргу до Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" вважає, що "Газпром" перешкоджає конкуренції на газовому ринку ЄС. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  