В Хабаровську на мітинг проти арешту губернатора вийшли тисячі людей

В Хабаровську у суботу, 18 липня, близько 10 тисяч людей вийшли на мітинг на підтримку арештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Про це повідомила адміністрація міста. За даними хабаровського сайту DVHab.ru, в акції взяли участь від 15 до 30 тисяч людей.

Акція пройшла без затримань

Під час несанкціонованого мітингу, який тривав п'ять годин, затримань не було. Учасники акції пройшлись центром міста. Також був проведений пікет біля адміністрації міста на знак протесту проти висловлювань мера Сергія Кравчука, який заявив, що частина мітингувальників є провокаторами і отримують за це гроші, передає агенція "Інтерфакс". Мітингарі також вимагала перенести суд над Фургалом з Москви до Хабаровська, передає агенція AFP.

Ввечері на центральну площу міста, де зібралися демонстранти, приїхав міністр охорони здоров'я Хабаровського краю Олександр Вітько, який спробував переконати людей в небезпеці масових зібрань під час пандемії. Акції на підтримку Фургала також відбулись у Владивостоку та Комсомольську-на-Амурі.

За підрахунками адміністрації міста, в акції взяли участь 10 тисяч людей

Сергія Фургала 9 липня затримали в Хабаровську і доправили до Москви. Слідство вважає, що політик був організатором убивств двох бізнесменів, а також організатором замаху на вбивство ще одного підприємця, скоєних в Хабаровському краї та Амурській області у 2004-2005 роках. За даними Слідчого комітету РФ, його перевіряють на причетність і до інших тяжких злочинів, скоєних на території Хабаровського і Приморського країв, а також Амурської області. Сам Фургал всі звинувачення відкидає і наполягає на своїй непричетності до злочинів.