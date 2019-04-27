В уряді Шрі-Ланки запевнили, що більшість причетних до терактів нейтралізовано

Армія та поліція Шрі-Ланки вбили або заарештували більшість ісламістів, причетних до нещодавньої серії терактів у країні. Про це в неділю, 28 квітня, повідомив прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремасінгхе.
Він також зазначив, що терористичні атаки тиждень тому скоїло "невелике, але добре організоване угруповання". "Більшість з них заарештували, дехто загинув", - сказав Вікремасінгхе, цитує агенція новин AFP.
За словами глави уряду Шрі-Ланки, планується різке посилення законодавства щодо ісламістів та екстремістських течій у ісламі. Що стосується закордонних кліриків, котрі прибули на Шрі-Ланку та нелегально поширюють екстремістські вчення, то їх депортують з країни, додав очільник уряду Шрі-Ланки.
Тим часом агенція новин Reuters, посилаючись на свої джерела в поліції Шрі-Ланки, повідомила про загибель батька та двох братів підозрюваного в організації та проведенні терористичних атак минулого тижня. Ці троє були серед 15-ти загиблих під час проведеного днями рейду силовиків проти одного з осередків ісламістів.
Як повідомлялося, напередодні президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заборонив своїм указом два місцевих ісламістських угруповання, котрих підозрюють у скоєнні серії кривавих терактів у столиці країни Коломбо та інших містах. Під заборону потрапили угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім". Указ дозволяє також конфіскацію майна цих екстремістських угруповань.
Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.
Внаслідок атак загинули щонайменше 253 людини, в тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни покладав відповідальність за скоєне, зокрема на угруповання "Національний Таухід Джамаат". Про свою відповідальність за теракти оголосила і міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).
Поліція Шрі-Ланки заарештувала вже понад 100 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. У правоохоронних органах Шрі-Ланки повідомили також про причетність у країні не менше 140 осіб до "Ісламської держави".
Крім поліції, уряд задіяв близько 10 тисяч військовослужбовців у різних куточках країни для зачистки можливих осередків ісламістів.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Наодинці з бідою
Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Їй було лише 13
На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Безмежна жалоба
Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Самотній подорожній
На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Сила вибухів
Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Об'єднані горем
Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зламані життя
Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Жалоба та солідарність
Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.
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Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці
Зруйноване сімейне щастя
Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.
Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський