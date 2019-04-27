В уряді Шрі-Ланки запевнили, що більшість причетних до терактів нейтралізовано

Армія та поліція Шрі-Ланки вбили або заарештували більшість ісламістів, причетних до нещодавньої серії терактів у країні. Про це в неділю, 28 квітня, повідомив прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремасінгхе.

Він також зазначив, що терористичні атаки тиждень тому скоїло "невелике, але добре організоване угруповання". "Більшість з них заарештували, дехто загинув", - сказав Вікремасінгхе, цитує агенція новин AFP.

За словами глави уряду Шрі-Ланки, планується різке посилення законодавства щодо ісламістів та екстремістських течій у ісламі. Що стосується закордонних кліриків, котрі прибули на Шрі-Ланку та нелегально поширюють екстремістські вчення, то їх депортують з країни, додав очільник уряду Шрі-Ланки.

Тим часом агенція новин Reuters, посилаючись на свої джерела в поліції Шрі-Ланки, повідомила про загибель батька та двох братів підозрюваного в організації та проведенні терористичних атак минулого тижня. Ці троє були серед 15-ти загиблих під час проведеного днями рейду силовиків проти одного з осередків ісламістів.

Як повідомлялося, напередодні президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заборонив своїм указом два місцевих ісламістських угруповання, котрих підозрюють у скоєнні серії кривавих терактів у столиці країни Коломбо та інших містах. Під заборону потрапили угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім". Указ дозволяє також конфіскацію майна цих екстремістських угруповань.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Внаслідок атак загинули щонайменше 253 людини, в тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни покладав відповідальність за скоєне, зокрема на угруповання "Національний Таухід Джамаат". Про свою відповідальність за теракти оголосила і міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).

Поліція Шрі-Ланки заарештувала вже понад 100 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. У правоохоронних органах Шрі-Ланки повідомили також про причетність у країні не менше 140 осіб до "Ісламської держави".

Крім поліції, уряд задіяв близько 10 тисяч військовослужбовців у різних куточках країни для зачистки можливих осередків ісламістів.