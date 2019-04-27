 В уряді Шрі-Ланки запевнили, що більшість причетних до терактів нейтралізовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

В уряді Шрі-Ланки запевнили, що більшість причетних до терактів нейтралізовано

Під час спецоперацій військових та поліції на Шрі-Ланці було вбито або заарештовано більшість ісламістів, пов'язаних з нещодавньою серією терактів, стверджують в уряді острівної держави.

До операцій проти ісламістів залучили спецпідрозділи армії Шрі-Ланки

До операцій проти ісламістів залучили спецпідрозділи армії Шрі-Ланки

Армія та поліція Шрі-Ланки вбили або заарештували більшість ісламістів, причетних до нещодавньої серії терактів у країні. Про це в неділю, 28 квітня, повідомив прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремасінгхе.

Він також зазначив, що терористичні атаки тиждень тому скоїло "невелике, але добре організоване угруповання". "Більшість з них заарештували, дехто загинув", - сказав Вікремасінгхе, цитує агенція новин AFP.

За словами глави уряду Шрі-Ланки, планується різке посилення законодавства щодо ісламістів та екстремістських течій у ісламі. Що стосується закордонних кліриків, котрі прибули на Шрі-Ланку та нелегально поширюють екстремістські вчення, то їх депортують з країни, додав очільник уряду Шрі-Ланки.

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У будинку на сході Шрі-Ланки, де, як підозрює поліція, переховувались причетні до терактів особи, стались три вибухи. Внаслідок цього загинуло 15 людей, серед яких шестеро дітей. (27.04.2019)

Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД. (23.04.2019)

Влада Шрі-Ланки зменшила офіційну кількість загиблих у терактах на 106 осіб, бо деякі тіла жертв порахували двічі. Нині кількість жертв оцінюєтсья у понад 250 осіб. (25.04.2019)

Два ісламістських угруповання, на які уряд в Коломбо покладає відповідальність за скоєні нещодавно теракти, заборонені указом президента країни Майтріпали Сірісени. (27.04.2019)

Тим часом агенція новин Reuters, посилаючись на свої джерела в поліції Шрі-Ланки, повідомила про загибель батька та двох братів підозрюваного в організації та проведенні терористичних атак минулого тижня. Ці троє були серед 15-ти загиблих під час проведеного днями рейду силовиків проти одного з осередків ісламістів.

Як повідомлялося, напередодні президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заборонив своїм указом два місцевих ісламістських угруповання, котрих підозрюють у скоєнні серії кривавих терактів у столиці країни Коломбо та інших містах. Під заборону потрапили угруповання "Національний Таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім". Указ дозволяє також конфіскацію майна цих екстремістських угруповань.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунали потужні вибухи. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

Внаслідок атак загинули щонайменше 253 людини, в тому числі й десятки іноземців. Ще близько 500 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Уряд країни покладав відповідальність за скоєне, зокрема на угруповання "Національний Таухід Джамаат". Про свою відповідальність за теракти оголосила і міжнародна терористична організація "Ісламська держава" (ІД).

Поліція Шрі-Ланки заарештувала вже понад 100 осіб за підозрою в причетності до терористичних нападів. У правоохоронних органах Шрі-Ланки повідомили також про причетність у країні не менше 140 осіб до "Ісламської держави".

Крім поліції, уряд задіяв близько 10 тисяч військовослужбовців у різних куточках країни для зачистки можливих осередків ісламістів.

  • Наодинці з бідою

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Наодинці з бідою

    Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.

  • Їй було лише 13

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Їй було лише 13

    На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.

  • Безмежна жалоба

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Безмежна жалоба

    Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.

  • Самотній подорожній

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Самотній подорожній

    На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.

  • Сила вибухів

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Сила вибухів

    Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.

  • Об'єднані горем

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Об'єднані горем

    Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.

  • Зламані життя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зламані життя

    Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.

  • Жалоба та солідарність

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Жалоба та солідарність

    Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.

  • Зруйноване сімейне щастя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зруйноване сімейне щастя

    Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.

    Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський


DW.COM

Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

Принаймні 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе. (23.04.2019)  

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Цього разу вибуховий пристрій детонував поблизу будівлі суду на схід від Коломбо. Поліція заарештувала вже 76 підозрюваних у зв'язку з попередніми терактами.

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