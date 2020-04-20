В уряді ФРН очікують на дефіцит бюджету у понад сім відсотків ВВП

В результаті спричиненої коронавірусом економічної кризи й на тлі масштабної програми державних заходів фінансової допомоги для бізнесу очікується рекордне зростання обсягів держборгу в ФРН. Такий висновок містить представлена в середу, 22 квітня, федеральним урядом програма роботи з держфінансами, передає агенція новин Reuters.

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Згідно з взятими за основу прогнозами, дефіцит державного бюджету в цьому році становитиме загалом 7,25 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, зросте й співвідношення сукупного державного боргу до ВВП - до 75,25 відсотка, йдеться в прогнозі.

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Ухвалена щорічна програма має на меті інформувати Європейську Комісію про нинішній стан державних фінансів Німеччини. У Берліні наголошують, що натепер співвідношення держборгу до ВВП становить трохи менше 60 відсотків.

Лише попередні дані

Утім, наведені у розрахунках берлінських чиновників дані вже незабаром можуть виявитися неактуальними, припускає Reuters. Приміром, 29 квітня уряд Німеччини представить оцінку економічного розвитку за перший квартал 2020 року, ключові показники якої взято за основу бюджетних розрахунків. Однак лише 14 травня робоча група надасть попередній прогноз щодо наслідків коронавірусної кризи на рівень доходів держбюджету.

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Зазначається, що нинішня оцінка фінансових показників Німеччини базувалася на даних, наявних ще на початковій стадії коронавірусної кризи, йдеться в доповіді. Натомість точно підрахувати ступінь негативних економічних наслідків пандемії досить складно, йдеться в доповіді.

Нагадаємо, 25 березня німецький Бундестаг ухвалив одразу низку пакетів заходів для підтримки підприємств громадян в період пандемії коронавірусу на загальну суму понад 750 мільярдів євро. Зокрема, для допомоги дрібному бізнесу та самозайнятим громадянам буде виділено 156 мільярдів євро, які передбачають, серед іншого, скорочення податкових надходжень на 33,5 мільярда євро через викликану пандемією кризу в економіці.

Шість років поспіль у Німеччині спостерігався значний бюджетний профіцит.