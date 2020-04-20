В уряді ФРН очікують на дефіцит бюджету у понад сім відсотків ВВП
Унаслідок ухвалення пакета заходів держпідтримки економіки й масивних запозичень цьогоріч обсяг дефіциту бюджету очікується на рівні 7,25 відсотка ВВП. Держборг має зрости до 75,25 відсотка ВВП, кажуть у уряді.
Кілька років поспіль Німеччина фіксувала профіцит держбюджету, однак цього року очікується значна недостача коштів
В результаті спричиненої коронавірусом економічної кризи й на тлі масштабної програми державних заходів фінансової допомоги для бізнесу очікується рекордне зростання обсягів держборгу в ФРН. Такий висновок містить представлена в середу, 22 квітня, федеральним урядом програма роботи з держфінансами, передає агенція новин Reuters.
Згідно з взятими за основу прогнозами, дефіцит державного бюджету в цьому році становитиме загалом 7,25 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП). Крім того, зросте й співвідношення сукупного державного боргу до ВВП - до 75,25 відсотка, йдеться в прогнозі.
Ухвалена щорічна програма має на меті інформувати Європейську Комісію про нинішній стан державних фінансів Німеччини. У Берліні наголошують, що натепер співвідношення держборгу до ВВП становить трохи менше 60 відсотків.
Лише попередні дані
Утім, наведені у розрахунках берлінських чиновників дані вже незабаром можуть виявитися неактуальними, припускає Reuters. Приміром, 29 квітня уряд Німеччини представить оцінку економічного розвитку за перший квартал 2020 року, ключові показники якої взято за основу бюджетних розрахунків. Однак лише 14 травня робоча група надасть попередній прогноз щодо наслідків коронавірусної кризи на рівень доходів держбюджету.
Зазначається, що нинішня оцінка фінансових показників Німеччини базувалася на даних, наявних ще на початковій стадії коронавірусної кризи, йдеться в доповіді. Натомість точно підрахувати ступінь негативних економічних наслідків пандемії досить складно, йдеться в доповіді.
Нагадаємо, 25 березня німецький Бундестаг ухвалив одразу низку пакетів заходів для підтримки підприємств громадян в період пандемії коронавірусу на загальну суму понад 750 мільярдів євро. Зокрема, для допомоги дрібному бізнесу та самозайнятим громадянам буде виділено 156 мільярдів євро, які передбачають, серед іншого, скорочення податкових надходжень на 33,5 мільярда євро через викликану пандемією кризу в економіці.
Шість років поспіль у Німеччині спостерігався значний бюджетний профіцит.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.