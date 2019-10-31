 В уряді України заявили про скорочення 1170 посад у Держстаті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Новини

В уряді України заявили про скорочення 1170 посад у Держстаті

Кабінет міністрів України скоротить 1770 посад у Державній службі статистики. В уряді заявили про недоцільність підтримки певних підрозділів і додали, що потребують цих скорочень для перезапуску економіки України.

Кабінет міністрів скоротить 1770 посад у Державній службі статистики

Кабінет міністрів України скоротить 1770 посад у Державній службі статистики

У Кабінеті міністрів України вирішили скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у середу, 6 листопада.

"Ми прийняли непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості", - написав Дубілет на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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За його словами, в уряді проводять "цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня". "З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - зазначив Дубілет. Він додав, що частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень. Крім того, в уряді планують спростити звіти, які подаються у Держстат, та зменшити їхню кількість.

Дубілет звернувся до співробітників, які потрапили під це скорочення. "Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України", - написав міністр. Він додав, що в уряді "разом із оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами" працюватимуть над тим, щоб ті, хто потрапить під скорочення, "знайшли своє місце у новій економіці".

Нагадаємо, що 31 жовтня Дубілет повідомив про рішення Кабміну про скорочення штату районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій. Своє рішення в уряді мотивували бажанням підвищити ефективність роботи державних органів. 

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