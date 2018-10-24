В уряді нарахували 7 мільйонів домогосподарств, які мають право на субсидії

Сім мільйонів українських домогосподарств мають право на державні субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Про це з посиланням на розрахунки уряду в понеділок, 29 жовтня, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, безпідставні відмови у наданні допомоги - неприпустимі.

"Ми (на рівні уряду) усунули обмеження, які заважали отримати допомогу. При органах соцзахисту створені окремі комісії, що мають враховувати окремі обставини кожної сім'ї, яка потребує субсидії", - зазначив Гройсман, повідомляється на сайті українського уряду.

Прем'єр України доручив міністру соціальної політики Андрію Реві забезпечити ритмічність процесу надання субсидій, а віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку - налагодити моніторинг і щоденний збір інформації щодо кожного регіону.

Раніше Гройсман заявляв, що в проекті держбюджету на 2019 рік на субсидії для населення закладено 55 мільярдів гривень. Нагадаємо, уряд ухвалив рішення підвищити ціни на газ для населення в Україні з 1 листопада 2018 року на 23,5 відсотка. З 1 січня 2020 року ціни на газ для населення планують довести до ринкового рівня. За даними мінсоцполітики України, протягом опалювального сезону 2017-2018 років субсидії отримали 6,6 мільйона українських домогосподарств.