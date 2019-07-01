В уряді запевнили, що тарифи на світло для українців не зміняться

Міністерство енергетики України не прогнозує зростання цін на електроенергію для населення у зв'язку зі збільшенням тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6 відсотка з серпня цього року.

"На вартість електроенергії для населення збільшення тарифу на передачу не вплине", - повідомило українське міністерство у вівторок, 14 липня, передає агенція "Українські новини".

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Також у Міненерго наголосили, що у зв'язку зі збільшенням тарифу на передачу вартість електроенергії для промислових споживачів може збільшитися на чотири відсотки.

Як повідомлялося, Національна комісія держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тариф національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електричної енергії на 54,6 відсотка, до 240,23 гривень/МВт-год з серпня. У НКРЕКП необхідість перегляду цих тарифів пояснюють дефіцитом коштів, що виник за окремими складовими витрат структури тарифів.

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