В Україні 311 випадків зараження коронавірусом, вісім померлих - МОЗ

В Україні зафіксували 311 випадків зараження коронавірусом, повідомило міністерство охорони здоров'я України в Telegram-каналі.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них вісім летальних, п'ятеро пацієнтів одужали (чотири дорослих, одна дитина)", - йдеться у повідомленні.

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За минулу добу, було зареєстровано 93 нових випадки інфікування та три летальних випадки. За даними міністерства охорони здоров'я України, по одному летальному випадку зареєстрували в Рівненській області, Сумській та Івано-Франківській області (пацієнт помер раніше, проте вчора випадок був підтверджений лабораторно).

За даними Центру громадського здоров'я, найбільше інфікованих на коронавірус зафіксували в Київській (41 випадок), Чернівецькій (47 (1 летальний) випадків), Тернопільській (43 випадки (1 летальний)), Івано-Франківській (28 (3 летальних) випадків) та Вінницькій областях (16 випадків).

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