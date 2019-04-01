В Україні 21 квітня чергуватимуть 39 тисяч рятувальників

Під час проведення другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня, для забезпечення пожежної та техногенної безпеки у посиленому режимі працюватимуть 39 тисяч рятувальників. Про це у суботу, 20 квітня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вони нестимуть службу до 9-ї ранку 22 квітня. Окрім того, у готовності знаходяться понад 2,3 тисячі одиниць техніки.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації у Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та у Києві чергуватимуть десять повітряних суден ДСНС. На випадки виявлення вибухонебезпечних предметів реагуватимуть 349 піротехніків та 128 одиниць техніки.

Зважаючи на випадки знеструмлення виборчих дільниць, які мали місце під час першого туру виборів, підрозділами ДСНС можуть бути задіяні понад 700 пересувних електростанцій, які забезпечать автономне електроживлення.