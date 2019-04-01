 В Україні 21 квітня чергуватимуть 39 тисяч рятувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2019

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Новини

В Україні 21 квітня чергуватимуть 39 тисяч рятувальників

Рятувальники працюватимуть у посиленому режимі. На випадки виявлення вибухонебезпечних предметів реагуватимуть 349 піротехніків та 128 одиниць техніки.

Рятувальники працюватимуть у посиленому режимі 21 квітня

Рятувальники працюватимуть у посиленому режимі 21 квітня

Під час проведення другого туру виборів президента України, який відбудеться 21 квітня, для забезпечення пожежної та техногенної безпеки у посиленому режимі працюватимуть 39 тисяч рятувальників. Про це у суботу, 20 квітня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вони нестимуть службу до 9-ї ранку 22 квітня. Окрім того, у готовності знаходяться понад 2,3 тисячі одиниць техніки.

DW.COM

За законом, передвиборча агітація в Україні закінчилась опівночі у ніч на суботу, 20 квітня, напередодні дня голосування. (20.04.2019)

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації у Закарпатській, Одеській, Харківській, Чернігівській областях та у Києві чергуватимуть десять повітряних суден ДСНС. На випадки виявлення вибухонебезпечних предметів реагуватимуть 349 піротехніків та 128 одиниць техніки.

Зважаючи на випадки знеструмлення виборчих дільниць, які мали місце під час першого туру виборів, підрозділами ДСНС можуть бути задіяні понад 700 пересувних електростанцій, які забезпечать автономне електроживлення.

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