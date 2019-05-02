В Україні іде у відставку глава Служби безпеки

Глава Служби безпеки України Василь Грицак подає у відставку. "Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному Президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - наводить слова очільника спецслужби прес-служба відомства у понеділок, 20 травня. Грицак також повідомив, що відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками Голови СБУ.

Грицак наголосив на досягненнях спецслужби під час агресії Росії щодо України з 2014 року і зазначив, що у цьому протистоянні СБУ втратила 27 співробітників.

Нагадаємо, 9 травня президент Петро Порошенко присвоїв Грицаку звання Героя України.

17 травня заяву про відставку подали також секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін.