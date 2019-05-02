 В Україні іде у відставку глава Служби безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні іде у відставку глава Служби безпеки

Василь Грицак повідомив, що він та його заступники подадуть рапорти про звільнення президенту Володимиру Зеленському.

Василь Грицак

Василь Грицак

Глава Служби безпеки України Василь Грицак подає у відставку. "Виконую обіцянку і публічно інформую: сьогодні подаю на розгляд новообраному Президенту України рапорт про своє звільнення з посади голови СБУ", - наводить слова очільника спецслужби прес-служба відомства у понеділок, 20 травня. Грицак також повідомив, що відповідні рапорти про звільнення із займаних посад складені усіма заступниками Голови СБУ. 

DW.COM

Співробітники української спецслужби проводили слідчі заходи щодо підозрюваної у державній зраді особи, а не прослуховували офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського, заявили в СБУ. (07.03.2019)

Від початку бойових дій на Донбасі загалом загинули майже три тисячі українських силовиків. (15.10.2018)

Грицак наголосив на досягненнях спецслужби під час агресії Росії щодо України з 2014 року і зазначив, що у цьому протистоянні СБУ втратила 27 співробітників.

Нагадаємо, 9 травня президент Петро Порошенко присвоїв Грицаку звання Героя України. 

17 травня заяву про відставку подали також секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Дивитись відео 01:55

"Орденопад" від Порошенка: навіщо президент роздає державні нагороди? (14.05.2019)

Аудіо й відео до теми

"Орденопад" від Порошенка: навіщо президент роздає державні нагороди? (14.05.2019)  

Також за темою

Паспортний конфлікт: як оцінюють на Заході дискусію Путіна і Зеленського? (01.05.2019) 02.05.2019

Володимир Зеленський та Володимир Путін заочно сперечаються про громадянство для жителів окупованих територій на Сході України. Як це сприймають на Заході і чи покарають Москву за це санкціями?

Ukraine Vasily Gritsak

СБУ спростувала обвинувачення у прослуховуванні Зеленського 07.03.2019

Співробітники української спецслужби проводили слідчі заходи щодо підозрюваної у державній зраді особи, а не прослуховували офіс кандидата в президенти Володимира Зеленського, заявили в СБУ.

Schwarze Hand mit Russland-Fahne ueber Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken

Тест на стійкість: як Росія може впливати на вибори в Україні 05.03.2019

В Україні говорять про загрозу втручання Росії у президентські та парламентські вибори. Якими можуть бути шляхи такого впливу?

Реклама

Докладно

default

Заступник голови Меджлісу про спотворення історії у Криму

Пам'ять про загиблих кримських татар протягом депортації 18 травня 1944 року намагаються шанувати у Криму і зараз.  

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google

Reuters: Google заблокує всі оновлення для Huawei

Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, оскільки в США компанію внесли в чорний список.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  