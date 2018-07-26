 В Україні через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

В Україні через негоду знеструмлено понад 600 населених пунктів

Постраждалих внаслідок шквального вітру немає, однак у п'яти областях знеструмлені понад 600 населених пунктів, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Через негоду в Україні без світла залишились понад 600 населених пунктів

Через негоду в Україні без світла залишились понад 600 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов через спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач знеструмленим залишається 601 населений пункт у п'яти областях України. Про це у вівторок, 2 липня, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники вказують, що знеструмлення є наслідком сильного вітру. Бригади обленерго залучені до відновлення електропостачання. Без електроенергії залишаються 291 населений пункт у Чернігівській області, 101 - у Житомирській, 85 - у Київській, 73 - на Сумщині та 51 - на Рівненщині.

Зазначається, що у Рівненській області внаслідок шквального вітру частково пошкоджені дахи п'яти шкіл та 24 житлових будинків. 

"Постраждалих внаслідок негоди немає. Підрозділи ДСНС не залучались. Місцеві органи влади вживають заходів щодо ліквідації наслідків негоди", - повідомила ДСНС.

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