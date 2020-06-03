 В Україні хочуть значно підвищити штрафи для пішоходів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні хочуть значно підвищити штрафи для пішоходів

Зараз максимальний розмір штрафу за порушення правил дорожнього руху становить для пішоходів 170 гривень, однак народні депутати хочуть підвищити його до 680 гривень. Відповідний законопроєкт ухвалений в першому читанні.

Штрафи для пішоходів підвищать

Штрафи для пішоходів підвищать

Верховна Рада України в середу, 3 червня, ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. За нього проголосували 277 народних депутатів.

Як повідомляє агенція "РБК-Україна", профільний комітет доопрацює законопроєкт до другого читання. Редакцією першого читання пропонується підвищити штрафи для пішоходів.

Зокрема, якщо пішоходи не коряться сигналам регулювання дорожнього руху, переходять дорогу у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила ПДР, - штрафи збільшаться з 51 гривні до 255 гривень.

Ці дії, вчинені у стані алкогольного сп'яніння, караються штрафом до 510 гривень замість 136 гривень. Якщо ж пішоходи спричинили створення аварійної обстановки, їм загрожує до 680 гривень штрафу, тоді як зараз за це необхідно платити 170 гривень.

Як повідомив під час засідання парламенту заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, минулого року на дорогах України загинули 3,4 тисячі громадян, шоста частина з яких - пішоходи. "На жаль, у нашій країні громадяни, особливо пішоходи, не вважають за необхідне виконувати правила дорожнього руху. Саме для цього ми запропонували разом із народними депутатами підвищити штраф для пішоходів із тим, щоб вони були відповідальними, і співробітники патрульної поліції спочатку попереджали таких осіб", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 02:24

Перевищення швидкості: як примусити водіїв гальмувати (25.10.2019)

DW.COM

Система автофіксації зафіксувала за день майже 36 тисяч порушень ПДР

За перший день роботи в Києві та області система фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху зафіксувала майже 36 тисяч випадків перевищення швидкості, повідомили в українській поліції. (01.06.2020)  

В Україні запрацювала система автофіксації порушень ПДР

Про успішний запуск системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху повідомили в МВС. У міністерстві сподіваються з її допомогою знизити смертність на українських дорогах. (01.06.2020)  

У Німеччині тепер можна набагато швидше втратити водійські права

У Німеччині почав діяти новий штрафний каталог для водіїв. Деякі адміністративні штрафи суттєво збільшили. Також запроваджені нові покарання. (06.05.2020)  

Реклама

Докладно

Батьки можуть переїхати до дітей в Німеччину тільки у виняткових випадках

Як переїхати жити до Німеччини до дітей або подружжя

Які вимоги висуває німецьке законодавство для переїзду до ФРН за лінією возз'єднання родини?  

В Європі через коронавірус значно зріс попит на велосипеди

Велобум: як в ЄС стимулюють придбання ровера

3 червня відзначається Всесвітній день велосипеда. Нині, у зв'язку з пандемією, цей транспортний засіб переживає бум.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  