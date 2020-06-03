В Україні хочуть значно підвищити штрафи для пішоходів

Верховна Рада України в середу, 3 червня, ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. За нього проголосували 277 народних депутатів.

Як повідомляє агенція "РБК-Україна", профільний комітет доопрацює законопроєкт до другого читання. Редакцією першого читання пропонується підвищити штрафи для пішоходів.

Зокрема, якщо пішоходи не коряться сигналам регулювання дорожнього руху, переходять дорогу у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила ПДР, - штрафи збільшаться з 51 гривні до 255 гривень.

Ці дії, вчинені у стані алкогольного сп'яніння, караються штрафом до 510 гривень замість 136 гривень. Якщо ж пішоходи спричинили створення аварійної обстановки, їм загрожує до 680 гривень штрафу, тоді як зараз за це необхідно платити 170 гривень.

Як повідомив під час засідання парламенту заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, минулого року на дорогах України загинули 3,4 тисячі громадян, шоста частина з яких - пішоходи. "На жаль, у нашій країні громадяни, особливо пішоходи, не вважають за необхідне виконувати правила дорожнього руху. Саме для цього ми запропонували разом із народними депутатами підвищити штраф для пішоходів із тим, щоб вони були відповідальними, і співробітники патрульної поліції спочатку попереджали таких осіб", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".