В Україні хочуть змінити правила отримання громадянства

Голова Державної міграційної служби України (ДМС) Максим Соколюк повідомив, що в країні планують скасувати вимогу про вихід з іншого громадянства для отримання українського паспорта. При цьому конституційна норма про "єдине громадянство" в Україні збережеться. За його словами, наразі визначається, як буде оформлено нову процедуру, але "дещо вже зрозуміло".

"Конституційна норма про "єдине громадянство" збережеться: вона означає, що ми й надалі сприйматимемо людей як громадян лише України, незважаючи на те, чи мають вони також паспорт іншої держави. А зміна буде в тому, що ми не вимагатимемо виходу з іншого громадянства для отримання українського паспорта", - сказав він в інтерв'ю виданню "Європейська правда", опублікованому в понеділок, 16 грудня.

Також він додав, що будуть певні обмеження щодо країн міграційного ризику, "до яких належить і держава-агресор".

Соколюк зазначив, що перший крок у цьому напрямі вже зроблено. На розгляд до Верховної Ради подано президентський законопроєкт №2590. "Цей документ, імовірно, ще необхідно дискутувати в парламенті, він може бути змінений. Не виключено, що будуть і додаткові проєкти з цього питання. Але вектор змін встановив президент", - зауважив Соколюк.

Водночас очільник ДМС зазначив, що для інтеграції нових громадян в українське суспільство має бути сертифікована перевірка знання історії та української мови.

"Потрібні курси, які видаватимуть сертифікат державного зразка. Тому що сьогодні формально така вимога є, але на практиці приносять довідки з якоїсь школи про те, що особа знає українську мову на достатньому рівні для спілкування. А коли проводимо перевірку, то з'ясовується, що школа цієї довідки не видавала, ніде її не реєстрували, а особа взагалі української не розуміє", - розповів він.

Крім того, Соколов вважає, що необхідно впровадити присягу. "Зараз присяги громадянина України немає! Тому це - наша пропозиція, і вона знайшла відображення у президентському проєкті змін до закону про громадянство", - сказав він. При цьому керівник ДМС уточнив, що для громадян України від народження присягу складати не потрібно.

"А якщо особа приймає українське громадянство за іншими статтями, зокрема для тих, у кого це вже не перше громадянство, це - дуже потрібна процедура", - додав очільник міграційної служби. Також він зазначив, що за порушення присяги можна покарати, зокрема й позбавленням громадянства.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський доручив міністерству закордонних справ розробити механізм надання українського громадянства як другого "етнічним українцям з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини".

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