 В Україні хочуть заборонити рекламу електронних сигарет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2021

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Новини

В Україні хочуть заборонити рекламу електронних сигарет

Верховна Рада України має намір заборонити рекламу електронних сигарет, а також рідин, які в них використовуються.

Курець з електронною сигаретою

Курець з електронною сигаретою

Верховна Рада України в вівторок, 27 квітня, підтримала в першому читанні внесення змін до закону "Про рекламу", які розширюють дію закону на електронні сигарети і використовувані в них рідини. За прийняття відповідного законопроєкту за основу проголосували 284 депутати при мінімально необхідних 226.

Таким чином Верховна Рада зробила перший крок до заборони реклами тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, реклами знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, які використовуються в електронних сигаретах.

Також у документі йдеться про заборону спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, рідини, які використовуються в електронних сигаретах.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, заборона реклами електронних сигарет і використовуваних у них рідин має на меті турботу про збереження здоров'я нації. Документ спрямовано на скорочення вживання електронних сигарет і використовуваних у них рідин, і передбачає заміну їх реклами на соціальну антирекламу.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону продавати електронні сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання особам до 18 років на рівні з традиційними тютюновими виробами.

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