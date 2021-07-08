В Україні ухвалили закон для відновлення роботи ВККС

Верховна Рада України у вівторок, 13 липня, підтримала з пропозиціями президента Володимира Зеленського законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Як повідомлялося, 29 червня парламент ухвалив закон про відновлення роботи ВККС, однак його заветував президент і 8 липня повернув до ВР зі своїми пропозиціями. На засіданні 13 липня головуючий поставив на голосування шість пропозицій президента, які підтримали 305 народних депутатів, повідомляється на сайті ВР.

Що пропонував президент

Президент пропонував вважати повноважною ВККС у разі призначення до її складу щонайменше 11 членів, з яких як мінімум шість призначені з числа суддів або суддів у відставці. Глава держави також вніс пропозицію, згідно з якою на запит члена першого складу конкурсної комісії для організаційного, технічного забезпечення здійснення його повноважень конкурсна комісія може залучати помічників, перекладачів. У пропозиціях президента зазначалось, що фінансування діяльності таких помічників, перекладачів може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

У глави держави також виникли претензії до положень закону, за якими "рішення першого складу конкурсної комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями". Зеленський вважав це положення колізійним з іншим, де йдеться, що "рішення конкурсної комісії ухвалюється, якщо за нього проголосували не менше ніж чотири члени конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями та двоє запропоновані Радою суддів України".

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Нагадаємо, низка законопроєктів щодо реформи органів добору суддів в Україні критикувались і громадськістю, і експертами. Одним з головних зауважень щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів була відсутність у комісії з добору їхніх членів міжнародних експертів, які б мали право вирішального голосу.

Раніше міжнародні експерти, які мали досвід роботи суддями, адвокатами, прокурорами та сумісний досвід у цих сферах у Великобританії, Данії, Канаді, Литві та Македонії, брали участь у відборі суддів для Вищого антикорупційного суду України. Після цього добору участь таких експертів в будь-яких українських комісіях блокується.

ВККС, яка відповідає за конкурси на суддівські посади, була розпущена у листопаді 2019 року і досі не працювала.