 В Україні та світі проходять акції з нагоди Міжнародного жіночого дня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2020

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Новини

В Україні та світі проходять акції з нагоди Міжнародного жіночого дня

У Києві на Марш жінок вийшли близько двох тисяч людей. У деяких великих містах світу акції скасували через загрозу розповсюдження коронавірусу.

Учасники маршу жінок в Києві

Учасники маршу жінок в Києві

У багатьох країнах світу у неділю, 8 березня, проходять марші та акції з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня. В Києві в Марші жінок взяли участь близько двох тисяч людей, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко. Громадський порядок забезпечували 500 поліцейських і бійців Нацгвардії України.

Учасники закликали депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію, яка, зокрема, покладає обов'язок криміналізувати насильство проти жінок і домашнє насильство. Також акції на захист прав жінок пройшли і в інших українських містах.

Одночасно з Маршем жінок на Михайлівську площу в Києві вийшли кілька десятків людей на акцію "Жінки проти абортів", повідомило видання "Громадське". Вони закликали повністю заборонити аборти в Україні.

В Бішкеку під час акції затримали десятки людей

В Бішкеку під час акції затримали десятки людей

У столиці Киргизстану на учасників акції з нагоди Міжнародного жіночого дня напала група невідомих чоловіків, передає агенція AP. Поліція затримала близько 60 людей. За повідомленнями ЗМІ, більшість із затриманих - жінки. Як повідомила місцева агенція Akipress, через кілька годин затриманих звільнили, їм були пред'явлені обвинувачення в опорі поліції.

Акції з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшли і в Пакистані, де до сих пір трапляються випадки вбивств жінок через порушення так званого кодексу честі. В Ісламабаді на демонстрацію на захист прав жінок зібралось близько тисячі людей. Одночасно в тому ж парку проходив "антифеміністський" ісламістський мітинг. У місті Лахор учасники маршу пройшлись вулицями, скандуючи "Дайте мені те, що належить мені" та "Ми хочемо свободи". На акції в Карачі зібралося близько тисячі людей.

Акція на захист прав жінок в Пакистані

Акція на захист прав жінок в Пакистані

В Азії деякі акції скасували через коронавірус

Попри побоювання щодо поширення коронавірусу акції на захист прав жінок відбулися також у Таїланді, Індонезії та на Філіппінах. У Бангкоку мітингарі закликали до покращення умов праці на тлі епідемії коронавірусу. Сотні людей зібрались на мітинг у філіппінській столиці Манілі та спалили велике зображення президента Родріго Дутерте, якого вони звинувачують у мізогінії.

Під час маршу в столиці Індонезії Джакарті сотні людей вимагали від уряду скасувати закони, які дискримінують за статтю. Вони також закликали ухвалити закони проти сексуального насильства.

В Індії запланований на цей день жіночий марафон був відкладений для запобігання епідемії. Також були скасовані кілька запланованих з нагоди Міжнародного жіночого дня акцій у Південній Кореї, яка зараз посідає друге місце у світі за числом хворих на коронавірус. "Хоча ми фізично не можемо бути разом, наші думки щодо реалізації гендерної рівності сильніші, ніж будь-коли", - заявила у відеоповідомленні міністерка з гендерної рівності країни Лі Юнг-Ок.

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