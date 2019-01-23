В Україні створять коллцентр для реагування на випадки домашнього насильства

Український уряд погодив створення коллцентру для реагування на випадки домашнього насильства і надання консультацій та психологічної допомоги. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабінету міністрів України, поширеному у середу, 6 листопада.

"Рішення уряду дасть змогу створити сучасний коллцентр на 169 працівників, щоб цілодобово і безкоштовно одночасно щонайменше 16 операторів невідкладно реагували на випадки домашнього насильства, надавали консультаційну та психологічну допомогу, передавали ці дані до правоохоронних органів для реагування", - йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням Кабміну до реєстру таких звернень буде підключено одночасно близько 10 тисяс користувачів, аби забезпечити міжвідомчий інформаційний обмін між правоохоронними органами, органами прокуратури, мінсоцполітики та іншими відомствами.

Також зазначається, що це рішення було ухвалено в рамках комплексної програми протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Підрозділи МВС з протидії домашньому насильству

За даними міністерства внутрішніх справ, нині в Україні в тестовому режимі працюють 37 підрозділів протидії домашньому насильству. Вони обслуговують винятково виклики, пов'язані з насильством в колі родини. 6 листопада ці підрозділи отримали нові автомобілі. Як повідомляється, за останні 1,5 місяця поліцейські здійснили 7000 виїздів на виклики про факти домашнього насильства, провели 3000 превентивних заходів і склали 2000 адміністративних протоколів. Щодо кривдників винесено 1200 термінових заборонних приписів. Таким заходом, відповідно до змін законодавства, поліцейські обмежують перебування кривдника і потерпілих на одній території та забороняють аб’юзеру у будь-який спосіб контактувати із жертвою, повідомляє МВС України.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила новий закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству". Закон дає визначення домашньому насильству як діям або бездіяльності "фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства", які вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання, а також погрози вчинення таких діянь.

Законодавчі зміни, які набули чинності 11 січня цього року, внесенні з метою виконання положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.