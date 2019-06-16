В Україні створять всесвітній канал російською мовою - офіс Зеленського

В Україні планують створити всесвітній канал російською мовою, аби посилити позиції держави в інформаційній боротьбі. Про це у понеділок, 29 липня, заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко розповів агенції "Інтерфакс-Україна".

За словами Тимошенка, такий канал потрібен, щоб Україна могла боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу та Криму, і за уми росіян на території РФ. "У нас розроблений варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення у всьому світі", - зазначив Кирило Тимошенко.

Він також повідомив, що в команді президента Володимира Зеленського хочуть, аби згаданий канал був державним, але наразі укладаються домовленості з приватними каналами щодо передання прав на використання їхнього "найкращого контенту".