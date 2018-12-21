 В Україні стартує кампанія з виборів президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2018

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Новини

В Україні стартує кампанія з виборів президента

Від 31 грудня Центральна виборча комісія України може приймати документи від кандидатів у президенти. Перший тур голосування відбудеться 31 березня. У разі необхідності 21 квітня відбудеться другий тур.

вибори

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Петро Порошенко вирішив запровадити воєнний стан в Україні на 30 днів, аби він не збігався з початком передвиборчої кампанії. (26.11.2018)

У ЦВК зазначають, що чинний закон про вибори президента не враховує запроваджені в Україні ID-картки та нові положення про державні закупівлі. (13.11.2018)

В Україні в понеділок, 31 грудня, стартує передвиборча кампанія президентських виборів, які відбудуться 31 березня. Від 31 грудня по 3 лютого Центральна виборча комісія України прийматиме документи від кандидатів у президенти. Останній день реєстрації кандидатів - 8 лютого. Потім кандидати в президенти можуть розпочати агітаційну кампанію.

Президентські перегони триватимуть 90 днів. Якщо 31 березня жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначений другий тур виборів, який відбудеться 21 квітня.

В такому випадку офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави відбудеться до 31 травня. Кандидат в президенти має бути громадянином України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом 10 років до дня виборів.

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