В Україні стартує кампанія з виборів президента

В Україні в понеділок, 31 грудня, стартує передвиборча кампанія президентських виборів, які відбудуться 31 березня. Від 31 грудня по 3 лютого Центральна виборча комісія України прийматиме документи від кандидатів у президенти. Останній день реєстрації кандидатів - 8 лютого. Потім кандидати в президенти можуть розпочати агітаційну кампанію.

Президентські перегони триватимуть 90 днів. Якщо 31 березня жоден з кандидатів не набере більше 50 відсотків голосів, то буде призначений другий тур виборів, який відбудеться 21 квітня.

В такому випадку офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави відбудеться до 31 травня. Кандидат в президенти має бути громадянином України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом 10 років до дня виборів.