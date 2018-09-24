 В Україні стартував осінній призов на строкову службу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2018

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Новини

В Україні стартував осінній призов на строкову службу

Протягом наступних трьох місяців в Україні триватиме осінній призов на строкову службу. Загалом на неї планується залучити майже 18 тисяч осіб.

Українські військовослужбовці (фото з архіву)

Українські військовослужбовці в Києві (фото з архіву)

Осінній призов на строкову військову службу розпочався в Україні у понеділок, 1 жовтня, та триватиме до кінця року - 31 грудня.

DW.COM

В інтерв'ю телеканалу ARD канцлерка ФРН Анґела Меркель зазначила, що не хотіла б відновлення призову до Бундесверу. Вона також закликала партнерів у німецькому уряді та в ЄС досягати тих цілей, які вже поставлені. (26.08.2018)

30 листопада закінчується осінній призов. До лав ЗСУ та Нацгвардії заберуть понад 12 тисяч строковиків. При пошуку рекрутів військкомати використали нові методи, які налякали призовників та обурили правозахисників. (28.11.2017)

Загальна кількість осіб, яких планується призвати на строкову службу, складає 17 960 осіб. З них до Збройних сил України - 9 010 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 900, до Державної прикордонної служби - 1 550, до Національної гвардії - 6 500 осіб.

Кабінет міністрів України збільшив чисельність осіб, які підлягають призову на строкову службу, майже на три тисячі порівняно з призовом, який відбувся у квітні-травні поточного року. Генеральний штаб пояснює збільшення кількості призовників у 2018 році зростанням чисельності Нацгвардії та Держприкордонслужби. Раніше президент України Петро Порошенко збільшив терміни призову на строкову військову службу у 2018 році з двох до трьох місяців.

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