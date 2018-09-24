В Україні стартував осінній призов на строкову службу

Осінній призов на строкову військову службу розпочався в Україні у понеділок, 1 жовтня, та триватиме до кінця року - 31 грудня.

Загальна кількість осіб, яких планується призвати на строкову службу, складає 17 960 осіб. З них до Збройних сил України - 9 010 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту - 900, до Державної прикордонної служби - 1 550, до Національної гвардії - 6 500 осіб.

Кабінет міністрів України збільшив чисельність осіб, які підлягають призову на строкову службу, майже на три тисячі порівняно з призовом, який відбувся у квітні-травні поточного року. Генеральний штаб пояснює збільшення кількості призовників у 2018 році зростанням чисельності Нацгвардії та Держприкордонслужби. Раніше президент України Петро Порошенко збільшив терміни призову на строкову військову службу у 2018 році з двох до трьох місяців.