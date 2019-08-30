В Україні скоротять штат районних адміністрацій на третину

Український уряд вирішив скоротити штат районних державних адміністрацій (РДА) на 18449 позицій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет у четвер, 31 жовтня. "Рішення про скорочення було непростим, але необхідним. Ми маємо суттєво підвищити ефективність роботи державних органів", - написав Дубілет на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Дубілета, протягом останнього місяця уряд проаналізував усі функції РДА. Він пояснив скорочення низкою причин, серед яких дублювання частини функцій з об'єднаними територіальними громадами (ОТГ), застарілість та неефективність частини функцій, можливість перенесення частини функцій на вищий рівень та можливість об'єднати частину функцій.

Водночас міністр наголосив, що тих, хто потрапляє під скорочення, повідомлять за два місяці і виплатять їм усі компенсаційні витрати, зокрема за невикористані щорічні відпустки. Крім того, як запевняє Дубілет, Кабмін працює із службою зайнятості над тим, щоб знайти кожному держслужбовцю нову роботу до моменту звільнення.

Також Кабмін із міністерством цифрової трансформації та міністерством економіки уряд у січні має намір запустити курс із ІТ-грамотності. За задумом, він має дати змогу держслужбовцям безкоштовно навчитися цифровим навичкам і стати більш конкурентоспроможними на ринку праці.