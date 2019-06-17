 В Україні скоротилася кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

В Україні скоротилася кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців

За рік кількість зареєстрованих в Україні переселенців з Донбасу та Криму скоротилася на 120 тисяч осіб. Зараз їхня кількість становить 1,4 мільйона людей.

У міністерстві соціальної політики України кажуть про 1,4 мільйона зареєстрованих внутрішніх переселенців

У міністерстві соціальної політики України кажуть про 1,4 мільйона зареєстрованих внутрішніх переселенців

DW.COM

Донині менше чотирьох відсотків вимушених переселенців із Криму та Донбасу змінили місце голосування, аби взяти участь у виборах. Чим це пояснюється, в інтерв'ю DW розповів глава Комітету виборців України Олексій Кошель. (15.03.2019)

Святогірськ - курорт на Сході України, який через війну перетворився на місто переселенців. Історія громади, яка вже більше року бореться за виживання. (28.09.2015)

Кількість внутрішньо переміщених осіб з Донбасу та Криму, зареєстрованих в Україні станом на 5 серпня 2019 року, становила 1 мільйон 397 тисяч. Про це в понеділок, 5 серпня, повідомило міністерство соціальної політики. Це на 120 тисяч менше, ніж роком раніше. На 6 серпня 2018 року на обліку перебували 1 мільйон 516 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Раніше заступник міністра з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) Георгій Тука заявляв, що український уряд не має даних про реальну кількість внутрішньо переміщених осіб. Він зазначив, що за оцінками Донецької військово-цивільної адміністрації кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб більша від реальної кількості переселенців на 30-40 відсотків.

Нагадаємо, анексія Криму Росією була здійснена у березні 2014 року. Військовий конфлікт на Донбасі почався у квітні того ж року. Проросійські сепаратисти на Сході України, підтримувані військовими та технікою з Росії, захопили низку районів  Донецької та Луганської областей.

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