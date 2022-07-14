 В Україні скасували обов′язковий військовий облік жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2022

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Новини

В Україні скасували обов'язковий військовий облік жінок

Генштаб ЗСУ вважає, що в Україні на сьогодні немає необхідності суттєво збільшувати кількість жінок у війську, і тому братимуть їх на облік лише за власним бажанням.

Українські військовослужбовиці

Українські військовослужбовиці

В Україні відмовляються від обов'язкового військового обліку жінок і братимуть їх лише за власним бажанням. Таку заяву оприлюднив Генштаб ЗСУ у четвер, 14 липня, на сторінці у Facebook.

У генштабі кажуть, що в процесі загальної мобілізації під час війни з Росією призвали близько одного відсотка жінок від загальної кількості мобілізованих. Як повідомляється, більшість з них служать на посадах медичного персоналу, підрозділів зв'язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів. Зараз у ЗСУ залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій, йдеться у повідомленні.

Однак гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку немає, стверджують у ЗСУ.

Військовий облік жінок в Україні

У грудні 2021 року в Україні набув чинності 

наказ міноборони про розширення переліку спеціальностей, представниці яких є військовозобов'язаними і мають стати на військовий облік. Перелік охоплював 35 фахових напрямків з десятками спеціальностей: від будівництва, готельно-ресторанної справи та юриспруденції до психології, журналістики, музичного мистецтва та бібліотекарської справи. Список викликав суперечки в українському суспільстві. З 1 жовтня 2022 року представниці визначених професій від 18 до 60 років уже мали обов'язково стати на військовий облік. Для них, зокрема, діяла би заборона на виїзд за кордон. 

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