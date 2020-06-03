 В Україні системних порушників ПДР хочуть позбавляти водійських прав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2020

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Новини

В Україні системних порушників ПДР хочуть позбавляти водійських прав

Якщо у водія в Україні набереться 10-15 штрафів за порушення правил дорожнього руху, його планують позбавляти водійських прав. Після цього людина має перездати іспит в автошколі.

Порушення ПДР загрожуватиме позбавлення водійських прав

Порушення ПДР загрожуватиме позбавлення водійських прав

Міністерство внутрішніх справ України планує позбавляти водійських прав громадян, які системно порушують правила дорожнього руху. Відомство ініціює відповідний законопроєкт, повідомив у середу, 3 червня, заступник очільника МВС Антон Геращенко.

"Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особо повинна лишитися без прав і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання", - наголосив він.

Тим часом міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що за два дні з початку запуску системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість перевищень дозволеної швидкості у Києві та в Київській області знизилася майже на 40 відсотків - з 57 880 випадків до 34 176. Також він зазначив, що Укрпошта вже отримала першу партію штрафів для порушників - 2400 адміністративних постанов, які почнуть доставлятися адресатам 4 червня.

Нагадаємо, що раніше цього дня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Ним передбачається значно підвищити розмір штрафу за порушення ПДР для пішоходів.

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