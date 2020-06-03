В Україні системних порушників ПДР хочуть позбавляти водійських прав

Міністерство внутрішніх справ України планує позбавляти водійських прав громадян, які системно порушують правила дорожнього руху. Відомство ініціює відповідний законопроєкт, повідомив у середу, 3 червня, заступник очільника МВС Антон Геращенко.

"Якщо штрафів назбирається більше ніж 10 чи 15, то така особо повинна лишитися без прав і вона буде змушена перескладати іспит на їх отримання", - наголосив він.

Тим часом міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що за два дні з початку запуску системи автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР кількість перевищень дозволеної швидкості у Києві та в Київській області знизилася майже на 40 відсотків - з 57 880 випадків до 34 176. Також він зазначив, що Укрпошта вже отримала першу партію штрафів для порушників - 2400 адміністративних постанов, які почнуть доставлятися адресатам 4 червня.

Нагадаємо, що раніше цього дня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Ним передбачається значно підвищити розмір штрафу за порушення ПДР для пішоходів.