 В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.02.2019

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Новини

В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами

Порушення під час президентської кампанії пов'язані з публікацією реклами не з виборчого фонду та нападами на кандидатів в президенти, повідомив глава МВС України Арсен Аваков.

Частина порушень стосується протизаконного фінансування політичної реклами

Частина порушень стосується протизаконного фінансування політичної реклами

Правоохоронці України розслідують дев'ять кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями під час передвиборної президентської кампанії, повідомив у суботу, 2 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "У нас вже дев'ять кримінальних справ, а не адміністративних порушень, які, зокрема, стосуються публікації реклами не з виборчого фонду, в тому числі, де йдеться про напади на кандидатів і спостерігачів", - заявив Аваков, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Центральна виборча комісія зареєструвала вже 19 кандидатів у президенти України. Для подання документів для реєстрації залишається ще трохи більше тижня. (25.01.2019)

ЦВК зареєструвала ще трьох претендентів у президенти України, у тому числі Володимира Зеленського. Таким чином, кількість зареєстрованих кандидатів уже становить рекордні 26 осіб. (30.01.2019)

Зокрема, правоохоронці оголосили про підозру у вчиненні хуліганських дій представнику партії "Національний корпус" Олександру Солощенку. 1 лютого він в Бердянську облив зеленкою кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" Олександра Вілкула. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на 60 діб.

Станом на 1 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала вже 28 кандидатів в президенти України, вибори якого відбудуться 31 березня. Прийом документів на реєстрацію завершиться 3 лютого. 

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