В Україні розслідують 9 кримінальних справ через порушення перед виборами

Правоохоронці України розслідують дев'ять кримінальних проваджень у зв'язку з порушеннями під час передвиборної президентської кампанії, повідомив у суботу, 2 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. "У нас вже дев'ять кримінальних справ, а не адміністративних порушень, які, зокрема, стосуються публікації реклами не з виборчого фонду, в тому числі, де йдеться про напади на кандидатів і спостерігачів", - заявив Аваков, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, правоохоронці оголосили про підозру у вчиненні хуліганських дій представнику партії "Національний корпус" Олександру Солощенку. 1 лютого він в Бердянську облив зеленкою кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" Олександра Вілкула. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на 60 діб.

Станом на 1 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала вже 28 кандидатів в президенти України, вибори якого відбудуться 31 березня. Прийом документів на реєстрацію завершиться 3 лютого.