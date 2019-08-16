В Україні розслідують втечу ізраїльського "наркокороля" під час екстрадиції

Правоохоронні органи України та Ізраїлю ведуть розшуки засновника віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амоса Дова Сільвера. У п'ятницю, 16 серпня, його мали вислати з Києва до Тель-Авіва, після того, як український суд відхилив його апеляцію та дозволив його екстрадицією до Ізраїлю. За даними ЗМІ, він має також громадянство США.

Яким чином Сільверу вдалося зникнути з поля зору українських правоохоронців, поки достеменно невідомо. За повідомленням ізраїльських ЗМІ, після рішення суду в Україні поспішили підготувати екстрадицію, не скоординувавши свої дії з ізраїльськими колегами. Обвинуваченого доставили до міжнародного аеропорту Бориспіль, зняли електронний браслет, він пройшов паспортний контроль і зник у зоні магазинів Duty-Free. Ізраїльська поліція повідомляє, що спільно з українськими колегами веде його розшук.

Ізраїльський адвокат Сільвера Урі Корев зазначив, що не знає, де саме перебуває його підзахисний, але додає, що Сільвера затримали українські спецслужби. У розмові з ізраїльськими ЗМІ український адвокат Сільвера Костянтин Шевченко розповів, що напередодні той всіляко намагався зупинити процес екстрадиції під час розгляду його справи у суді.

Тим часом стало відомо, що прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом втечі на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" громадянина США під час здійснення його екстрадиції до Держави Ізраїль, - сказано в офіційній заяві. "В аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник", - розповіли в прокуратурі. Ім'я Сільвера в повідомленні не наводиться.

Міжнародне розслідування

Амоса Дова Сільвера затримали в Україні у березні цього року. Попередньо ізраїльська прокуратура висунула йому та ще 26 особам низку обвинувачень у наркотрафіку, відмиванні грошей і за іншими статтями. Арешти паралельно проводилися в Ізраїлі, Україні, Німеччині та США.

Розслідування, що тривало близько року, велося детективами відділу Лахав 433, який називають "ізраїльським ФБР", спільно із правоохоронцями України, США, Німеччини, Румунії, Франції та Нідерландів. Загалом у справі допитали півсотні осіб. Арешт Сільвера проводився за участі СБУ та ГПУ.

Його вважають "мозком" популярної мережі Telegrass. Вона спеціалізувалася на збуті наркотичних речовин, передусім, марихуани, через платформу месенджера Telegram. За даними обвинувачення, мережа об'єднувала понад три тисячі наркодилерів і близько 100 тисяч клієнтів з обсягами збуту на мільйони доларів.

Після арешту в Києві Сільвера помістили до Лук'янівського СІЗО. Він публікував фото у соцмережах з підписом "важко пояснити, наскільки жахливими є тюрми в Україні" та твердив, що нестерпні умови створюють йому навмисно, аби він не опирався екстрадиції. Згодом головного фігуранта гучної справи перевели під домашній арешт. Тоді Сільвер охоче спілкувався з журналістами та наполягав на своїй невинуватості. У минулому Сільвер був активістом за легалізацію марихуани.

Останніми роками Ізраїль взяв курс на декриміналізацію вжитку марихуани, у тому числі через плани експорту цього продукту з метою медичного застосування. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху недавно заявив про наміри ініціювати подальшу лібералізацію у цій сфері. Нетаньяху наступного тижня прибуває до України з першим за 20 років офіційним візитом.