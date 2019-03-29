В Україні розпочалися вибори президента

Розпочався перший тур виборів президента України. В неділю, 31 березня, виборчі дільниці відкрилися по всій країні о 08:00 і працюватимуть до 20:00. Раніше в Центральній виборчій комісії повідомляли, що право голосу в Україні мають близько 30 мільйонів громадян. Список кандидатів у виборчих бюлетенях містить 39 прізвищ.

Так само в ЦВК стверджували, що під час виборів працюватиме близько 30 тисяч виборчих дільниць. Крім того, працюють також 101 виборча дільниця за кордоном, де зможуть проголосувати майже 500 тисяч українських громадян, нагадують "Українські новини". Виборчі дільниці за кордоном будуть відкриті у 72 країнах світу. Натомість при українських дипломатичних місіях у Росії вибори не проводитимуться. За президентськими виборами в Україні спостерігатимуть 2344 міжнародних спостерігачі та майже 90 тисяч спостерігачів від громадських організацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Першими, хто вже встиг проголосувати, стали українські громадяни в Австралії, де виборчі дільниці відкрилися вже 30 березня о 23:00 за київським часом. Перші результати екзитполів оприлюднять лише після закриття останніх виборчих дільниць.

Очікується, що результати остаточного підрахунку голосів оприлюднять до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не зможе набрати більше 50 відсотків голосів, тоді 21 квітня має пройти другий тур виборів. Остаточні результати другого туру повинні оприлюднити не пізніше 1 травня.

Інавгурація новообраного президента має відбутися до 1 червня 2019 року.