 В Україні розпочала роботу оціночна місія ЄС щодо інтеграції у цифровий ринок | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.08.2019

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Економіка

В Україні розпочала роботу оціночна місія ЄС щодо інтеграції у цифровий ринок

Метою роботи місії Євросоюзу є оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС. У Зеленського хочуть якнайшвидшої інтеграції України у цей ринок.

Цифрові технології

Оціночна місія Європейського Союзу (ЄС), що перевірить українську телекомунікаційну галузь, розпочала свою роботу в Україні. Про це в суботу, 17 серпня, повідомили на сайті президента України Володимира Зеленського. Метою роботи місії стане оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС (EU Digital Single Market - DSM).

Зустріч з членами місії, зокрема з генерального директорату Єврокомісії з мереж, контенту та технологій комунікації (DG Connect), провів радник Зеленського Михайло Федоров.

Він заявив про бажання та готовність України "швидко виконати всі умови, щоб стати частиною ініціативи ЄС зі створення єдиного цифрового ринку", цитує сайт Зеленського. На його думку, така інтеграція принесе Україні "надпотужні цифрові та економічні перспективи".

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Під час зустрічі сторони звернули особливу увагу на питання захисту даних, конфіденційності та кібербезпеки, а також управління інтернетом.

За словами Федорова, законопроєкт "Про електронні комунікації" є пріоритетним розгляду та ухвалення. Крім того, депутати з майбутнього комітету цифрових трансформацій Верховної Ради України вже активно працюють над ним.

Як повідомлялося, Україна прагне інтегруватися в цифровий, енергетичний і митний союзи ЄС. Зокрема, для цього нещодавно було запроваджено ринок електроенергії в Україні. Паралельно Київ намагається інтегруватися до електричної мережі континентальної Європи.

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