В Україні розпочалася мала приватизація

На сайті ProZorro.Продажі оприлюднені перші оголошення щодо продажу об'єктів у рамках малої приватизації. Про це у вівторок, 24 липня, поінформувала прес-служба міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Зокрема, на продаж зареєстровані нежитлові приміщення у Львові, Житомирі та Ізмаїлі. Першим лотом стало приміщення недіючої стоматологічної поліклініки в Житомирі.

В рамках малої приватизації на продаж виставляються об'єкти державної та комунальної власності вартістю до 250 мільйонів гривень. На сайті ProZorro.Продажі вже розміщено 35 лотів. Поки право підключати продавців і покупців до аукціонів малої приватизації отримали 18 торговельних майданчиків.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, котрий відвідав офіс ДП "Прозорро Продажі" з нагоди старту проекту, зазначив, що мала приватизація повинна проводитися прозоро і конкурентно. За його словами, ефективний продаж активів стане значною допомогою для малого й середнього бізнесу.

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі України Максим Нефьодов відзначив важливість того, що першими лотами на ProZorro.Продажі стали об'єкти міської власності. На думку Нефьодова це доводить, "що в регіонах є прогресивні лідери, які швидко опановують нові інструменти і дійсно переймаються добробутом громад". "Саме місцеві громади отримають головну перевагу від прозорої і ефективної малої приватизації", - додав чиновник.

Як відомо, в Україні є 3500 держпідприємств лише у віданні Кабміну. Як раніше заявляв Нефьодов DW, половина з них - кандидати на банкрутство.