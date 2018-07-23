 В Україні розпочалася мала приватизація | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.07.2018

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Економіка

В Україні розпочалася мала приватизація

На сайті ProZorro.Продажі з'явилися перші лоти на продаж в рамках малої приватизації. Мова йде про об'єкти державної та комунальної власності вартістю до 250 мільйонів гривень.

В Україні розпочалася мала приватизація

На сайті ProZorro.Продажі оприлюднені перші оголошення щодо продажу об'єктів у рамках малої приватизації. Про це у вівторок, 24 липня, поінформувала прес-служба міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Зокрема, на продаж зареєстровані нежитлові приміщення у Львові, Житомирі та Ізмаїлі. Першим лотом стало приміщення недіючої стоматологічної поліклініки в Житомирі.

В рамках малої приватизації на продаж виставляються об'єкти державної та комунальної власності вартістю до 250 мільйонів гривень. На сайті ProZorro.Продажі вже розміщено 35 лотів. Поки право підключати продавців і покупців до аукціонів малої приватизації отримали 18 торговельних майданчиків. 

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, котрий відвідав офіс ДП "Прозорро Продажі" з нагоди старту проекту, зазначив, що мала приватизація повинна проводитися прозоро і конкурентно. За його словами, ефективний продаж активів стане значною допомогою для малого й середнього бізнесу.

Перший заступник міністра економрозвитку і торгівлі України Максим Нефьодов відзначив важливість того, що першими лотами на ProZorro.Продажі стали об'єкти міської власності. На думку Нефьодова це доводить, "що в регіонах є прогресивні лідери, які швидко опановують нові інструменти і дійсно переймаються добробутом громад". "Саме місцеві громади отримають головну перевагу від прозорої і ефективної малої приватизації", - додав чиновник.

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Як відомо, в Україні є 3500 держпідприємств лише у віданні Кабміну. Як раніше заявляв Нефьодов DW, половина з них - кандидати на банкрутство.

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Докладно

В Україні розпочалася мала приватизація

В Україні розпочалася мала приватизація

На сайті ProZorro.Продажі з'явилися перші об'єкти на продаж в рамках малої приватизації. 

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