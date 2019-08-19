В Україні підтримали політика, який назвав журналістку "тупою вівцею"

Кілька українських політиків та популярний блогер приєднались до обраного від партії "Слуга народу" народного депутата Максима Бужанського, який образив журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич, назвавши її "тупою вівцею". Приводом для таких слів стало зауваження журналістки щодо того, що депутат "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича". Бужанський також назвав видання "одіозним".

У понеділок, 19 серпня, однопартійця підтримав обраний до парламенту Олександр Дубінський. "Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти НВ: "поностальгували по СРСР, згадали Януковича" і, як заповідав Петро Олексійович, почитали телеграм-канал Портнова. Тремтіть, бандерлоги", - написав Дубинський у своєму Telegram-каналі.

Пізніше політик і юрист, колишній заступник глави адміністрації президента-утікача Віктора Януковича Андрій Портнов назвав видання "Новое время", а також "Громадське", "Радіо Свобода" і "24 канал" "помийними ямами". Відповідний допис Портнов опублікував у Telegram-каналі.

Згодом до образ приєднався блогер Анатолій Шарій, чия партія на виборах до Верховної Ради отримала 2,23 відсотка голосів виборців. "Чому це не смітник? Це смітник. Набитий тупими смердючими вівцями. Ці смердючі брудні вівці сидять у своєму загоні і звідти бекають", - заявив Шарій.

Партія вважає слова Бужанського "зрозумілою реакцією"

Між тим партія "Слуга народу" назвала слова Бужанського щодо журналістки неприпустимими та повідомила, що принесла журналістці вибачення. Водночас у партії додали, що образливі слова Бужанського були, хоч і неетичною, але "достатньо зрозумілою реакцією" на оціночні судження. "Слуга народу" закликала представників ЗМІ утримуватися від такого роду оціночних суджень, щоб не сприяти наклеюванню ярликів та упередженому ставленню до політиків.

Головний редактор "Нового времени" Віталій Сич назвав заяви політиків "роял-флешем". "Як редактор я можу прийняти претензію до фактів, викладених в публікації, але не до самого факту публікації. На нього мені дає право Конституція України. Поміняйте Конституцію, і тоді оціночні судження журналістів будуть поза законом", - написав він на своїй сторінці у Facebook.