В Україні підтвердили 548 випадків COVID-19

В Україні станом на вечір понеділка, 30 березня, Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) підтвердив 548 випадків інфікування на короновірус, що викликає захворювання COVID-19.

Також у країні зафіксовано 13 летальних випадків через COVID-19 в Україні. "Загалом вісім людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали в Центрі. Загалом з початку року ЦГЗ отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Раніше того ж дня ЦГЗ попередив, що високий ризик тяжкого перебігу захворювання COVID-19 мають особи віком понад 65 років, які мають такі хвороби, як хронічні легеневі захворювання, захворювання серцево-судинної системи, та діабет. "Однак, якщо у вас серйозне хронічне захворювання, ви маєте високий ризик тяжкого перебігу COVID-19, навіть якщо вам менше 65 років", - зазначили в Центрі.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині повідомили про виявлення першого випадку COVID-19.