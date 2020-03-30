 В Україні підтвердили 548 випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні підтвердили 548 випадків COVID-19

В Україні ввечері 30 березня офіційно підтвердили 548 випадків інфікування коронавірусом, що спричиняє захворювання COVID-19. Також у країні зафіксували 13 летальних випадків через хворобу, а вісім людей одужали.

В Україні підтвердили 548 випадків COVID-19

В Україні підтвердили 548 випадків COVID-19

В Україні станом на вечір понеділка, 30 березня, Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) підтвердив 548 випадків інфікування на короновірус, що викликає захворювання COVID-19.

Також у країні зафіксовано 13 летальних випадків через COVID-19 в Україні. "Загалом вісім людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали в Центрі. Загалом з початку року ЦГЗ отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Раніше того ж дня ЦГЗ попередив, що високий ризик тяжкого перебігу захворювання COVID-19 мають особи віком понад 65 років, які мають такі хвороби, як хронічні легеневі захворювання, захворювання серцево-судинної системи, та діабет. "Однак, якщо у вас серйозне хронічне захворювання, ви маєте високий ризик тяжкого перебігу COVID-19, навіть якщо вам менше 65 років", - зазначили в Центрі.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині повідомили про виявлення першого випадку COVID-19.

Дивитись відео 08:13

Церква і коронавірус: Великдень, причастя, цілування ікон (30.03.2020)

Також за темою

Symbolbild Virologe

На окупованій Луганщині виявили перший випадок COVID-19 - ЗМІ 30.03.2020

На окупованій Луганщині виявили перший випадок інфікування новим коронавірусом, що спричиняє хворобу COVID-19. У "ЛНР" стверджують, що ізолювали пацієнта.

Coronavirus In Ukraine

В Україні з випадками підозри на COVID-19 працюють 567 мобільних бригад 30.03.2020

Кількість бригад, що здійснюють при підозрі на коронавірусну хворобу забір зразків для проведення досліджень у лабораторії, збільшуватиметься в усіх областях, запевнили в МОЗ.

Ukraine Geschichte von zwei Ländern

Коронавірус і Донбас: що буде, якщо Covid-19 прийде в "ДНР" і "ЛНР" 26.03.2020

У "ДНР" та "ЛНР" стверджують, що у них досі немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Натомість експерти застерігають від спалаху COVID-19 в ОРДЛО.

Реклама

Докладно

Максим Степанов

Заміна в МОЗ у розпал епідемії: хто такий Максим Степанов

Ілля Ємець очолював українське МОЗ менше місяця. Його наступника Максима Степанова Рада призначила лише з другої спроби.  

Шукачі притулку у ФРН

У ФРН закликають залучити шукачів притулку до збору врожаю

На тлі пандемії коронавірусу Німеччина потребує будь-якої допомоги, заявила уповноважена уряду ФРН з питань інтеграції.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  