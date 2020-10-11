В Україні підтвердили 4420 нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу зафіксували 4420 випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у понеділок, 12 жовтня. За минулу добу померли 43 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом, і 903 особи одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (741) і Сумській (418) областях, у Києві зафіксували 196 нових інфікувань.

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 265,4 тисяч випадків інфікування, 5015 людей із коронавірусом померли, а більше 114,4 тисячі людей одужали.

Як повідомлялося, 9 жовтня в країнах Європи вперше з початку пандемії коронавірусу офіційно підтвердили понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби.

Дивитись відео 04:31 Поділитись Чи справді місцеві вибори - причина сплеску COVID-19, як каже Зеленський? Фактчек DW (25.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j0sg Чи справді місцеві вибори - причина сплеску COVID-19, як каже Зеленський? Фактчек DW (25.09.2020)