В Україні підтвердили рекордні майже 20 тисяч заражень коронавірусом за добу

Протягом минулої доби в Україні підтвердили рекордні 19 893 нові випадки інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 433 людини померли з діагнозом COVID-19, що також є новим рекордом, а також було госпіталізовано 5040 осіб. Про це у п'ятницю, 2 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

За добу в Україні провели 128 727 тестувань. З них - методом ПЛР - 58 944, методом ІФА - 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 219).

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,7 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 33 679 людей.

Як повідомлялося, 1 квітня, за офіційними даними, було зафіксовано 421 смерть внаслідок COVID-19, 31 березня - 407. Це - попередні рекордні показники смертності за добу від коронавірусу.

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 19 097 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 267 833 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 1 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 393 078 людей.

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