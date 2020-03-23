В Україні підтвердили майже сотню випадків COVID-19 - Ляшко

Наразі в Україні було підтверджено 97 випадків інфікування хворобою COVID-19, яку викликає новий коронавірус SARS-CoV-2. Про це у вівторок, 24 березня, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"За понеділок зафіксували 11 нових випадків. У вівторок уже є інформація про 13 підтверджених випадків. Динаміка захворюваності зростає, наразі вже 97 інфікованих", - сказав Ляшко під час брифінгу для преси.

Стрибок інфікування коронавірусом у Київській області

Станом на ранок вівторка у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомляли про нові випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. При цьому з 11 нових інфікованих, виявлених у понеділок, 10 було встановлено у Київській області. Ще один хворий заразився COVID-19 у Тернопільській області.

Станом на ранок вівторка за масштабами розповсюдження коронавірусу в Україні наразі лідирували Київ та Чернівецька область із 29 та 25 випадками відповідно. У Київській області загальна кількість випадків досягла 15, у Івано-Франківській - п'ять, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській та Тернопільській - по два, а у Донецькій та Черкаській - по одному.

З початку епідемії COVID-19 в Україні від хвороби померло троє осіб, одна людина одужала.