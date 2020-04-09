 В Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні підтверджено 1892 випадки COVID-19

В Україні зафіксували 1892 випадки спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19. З них 57 жертв, а 45 людей одужали. За добу зареєстрували 224 нових випадки.

В Україні офіційно підтвердили 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні офіційно підтвердили 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні станом на ранок четверга, 9 квітня, зареєстрували 1892 лабораторно підтверджені випадки інфікування новим коронавірусом. Серед них зафіксували 57 летальних випадків та 45 одужань пацієнтів. Всього за останню добу зареєстрували 224 нових випадки, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я України у Telegram.

Найбільше випадків зафіксовано у Києві (300), Чернівецькій (302), Івано-Франківській (218), Тернопільській (169), Київській (130) та Вінницькій (102) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Харківській (5) та Чернігівській (9) областях.

Читайте також: Коронавірус і економіка: чи здатна Україна пережити карантин

В Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

Як повідомлялося, український уряд посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більше ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що жорсткі обмеження, запроваджені в Україні через епідемію COVID-19, можуть почати послаблювати лише у травні за умови зниження показників захворюваності.

Читайте також: Чому в Україні критикують дії уряду в боротьбі з коронавірусом

Дивитись відео 17:23

Кличко про карантин у Києві, готовність лікарень, ШВЛ і маски в аптеках (08.04.2020)

Дивитись відео 01:14

"Ми не ангели": через коронавірус Києво-Печерську лавру закрили на карантин (07.04.2020)

Також за темою

Polen französischer Präsident Emmanuel Macron in der Jagiellonen-Universität in Krakau

Коронавірус: Франція продовжить обмеження на пересування після 15 квітня 09.04.2020

Уряд Франції анонсував, що продовжить обмеження на пересування після 15 квітня. Утім, у Єлисейському палаці не назвали нову кінцеву дату. Там зазначили, що наразі проводять консультації з експертами щодо COVID-19.

Coronavirus Symbolbild

Новий коронавірус: в Україні вже понад 1600 випадків COVID-19 08.04.2020

В Україні зафіксували 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За офіційною статистикою, 52 людей померли від недугу, а 35 - одужали. За добу було зареєстрували 206 нових випадків.

Ukraine Kiew | Coronavirus

Запроваджений через COVID-19 карантин в Україні можуть подовжити до травня 08.04.2020

Карантинні заходи в Україні можуть послабити лише в травні. Головна умова - зниження показників захворюваності на COVID-19. Такий прогноз озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Реклама

Докладно

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Як працюватиме український застосунок проти коронавірусу

Як мобільний додаток мінцифри запобігатиме поширенню коронавірусу в Україні? Міністр Михайло Федоров - в інтерв'ю DW.  

На заводах японсько-німецького виробника електропроводок для автомобілів в Україні працюють сім тисяч робітників

"Витратили два мільйони на маски й дезінфектори"

Постачальник кабелів для німецької автопромисловості SE Bordnetze Ukraine - про роботу в умовах каратину.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  