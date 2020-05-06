В Україні підтверджено понад 500 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок четверга, 7 травня, кількість виявлених в Україні випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 зросла на 507. Про це повідомив на брифінгу в Києві міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 507 осіб, із них 28 дітей та 109 медичних працівників. Було госпіталізовано 313 осіб. Зафіксовано 13 летальних випадків. Але при цьому хороша новина - 299 пацієнтів одужали", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Таким чином загальне число зареєстрованих випадків COVID-19 в Україні сягнуло 13 691, повідомив на Facebook Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) при міністерстві охорони здоров'я.

Хворобу підтверджено у загалом 933 дітей та 2 660 медиків. За даними ЦГЗ, в Україні провели понад 151 тисячу ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

Унаслідок ускладнень від хвороби CODIV-19 в Україні від початку епідемії померли 340 людей, із них 19 медпрацівників. Переважна більшість померлих були віком від 50 років.

2396 пацієнтів одужали, із них 563 медпрацівники - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за весь час епідемії зареєстровано в Чернівецькій області (2 048), Києві (1 675), в Івано-Франківській області (1 055) та на Тернопільщині (951).

Карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу в Україні подовжено до 22 травня. Деякі обмеження уряд скасовує з 11 травня.