В Україні підтверджено вже 63 випадки інфікування коронавірусом. Про це ввечері неділі, 22 березня, повідомив виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Станом на цей час у нас є 645 підозр і 63 підтверджених випадки", - сказав Кузін, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Він також зазначив, що за останню добу зафіксовано 114 підозр на коронавірус.

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Як повідомлялося, ще зранку неділі число підтверджених медиками інфікованих коронавірусом в Україні становило 47. Загалом в Україні від COVID-19 померло вже троє людей.

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, щоб самоізолюватися й не панікувати для протидії коронавірусу.