 В Україні підтверджено вже понад 9 тисяч випадків COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2020

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Новини

В Україні підтверджено вже понад 9 тисяч випадків COVID-19

В Україні зафіксували вже 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 220 людей померли, 864 - одужали. За добу зареєстрували 392 нових випадки.

В Україні підтверджено вже понад 9 тисяч випадків COVID-19

В Україні підтверджено вже понад 9 тисяч випадків COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка, 27 квітня, зареєстрували 9009 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 220 летальних випадків та 864 одужань пацієнтів. Всього за останню добу зареєстрували 392 нових випадки та 11 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє Центр громадського здоров'я України у соціальній мережі Facebook. 

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (1220), Чернівецькій (1375), Івано-Франківській (761), Тернопільській (612), Київській (570) та Рівненській (522) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (29), Чернігівській (35), Донецькій (52), та Хмельницькій (72) областях.

За даними МОЗ, усього в Україні госпіталізовано 2833 інфікованих осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів перебувають 110 людей, серед них одна дитина та семеро медиків. 

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