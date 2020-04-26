В Україні підтверджено вже понад 9 тисяч випадків COVID-19

В Україні станом на ранок понеділка, 27 квітня, зареєстрували 9009 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом. Серед них - 220 летальних випадків та 864 одужань пацієнтів. Всього за останню добу зареєстрували 392 нових випадки та 11 померлих, у яких підтвердили інфікування новим коронавірусом, повідомляє Центр громадського здоров'я України у соціальній мережі Facebook.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (1220), Чернівецькій (1375), Івано-Франківській (761), Тернопільській (612), Київській (570) та Рівненській (522) областях. Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (29), Чернігівській (35), Донецькій (52), та Хмельницькій (72) областях.

За даними МОЗ, усього в Україні госпіталізовано 2833 інфікованих осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів перебувають 110 людей, серед них одна дитина та семеро медиків.

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