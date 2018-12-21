В Україні проходять місцеві вибори

У неділю, 23 грудня, у тринадцяти областях України в 78-ми об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) проходять місцеві вибори, повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК) України. Обираються депутати сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідні сільські, селищні та міські голови.

Голосування відбувається у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

У виборах беруть участь місцеві організації 46-и політичних партій. За попередніми підрахунками, свої голоси за обраних кандидатів зможуть віддати близько 453 тисяч виборців. Голосування на 622-х виборчих дільницях триватиме до 20:00.

Раніше ЦВК перенесла вибори у десяти областях, у яких до 26 грудня 2018 року запроваджений режим воєнного стану.

Як повідомляє ЦВК, протягом трьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 29 квітня 2018 року в Україні було призначено 707 перших місцевих виборів в об'єднаних територіальних громадах.