 В Україні продовжили строк розмитнення ″євроблях″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2019

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Новини

В Україні продовжили строк розмитнення "євроблях"

Легалізувати автомобілі на іноземних номерах в Україні без штрафів тепер можна до 21 серпня цього року.

Protest Autos Ukraine Import Sprit (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Верховна Рада України відтермінувала запровадження штрафних санкцій  для власників автомобілів з іноземною реєстрацією і продовжила період їх розмитнення без штрафів до 21 серпня поточного року. Відповідні зміни внесені парламентом до Податкового кодексу в четвер, 16 травня.

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Таким чином, строк, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль, збільшений на 90 днів - зі 180 до 270 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть тільки за стовідсотковими ставками акцизного збору, уточнює агенція "Інтерфакс-Україна". 

За даними Державної фіскальної служби України, станом на листопад 2018 року на території України перебувало приблизно 640 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, найчастіше - з литовськими, латвійськими, чеськими, польськими номерами. За неофіційною статистикою, таких машин в країну завезли понад два мільйони.

Як повідомлялося, жорсткі штрафні санкції, у тому числі й конфіскація автомобіля, для власників "євроблях" повинні були почати діяти 24 травня. До 22 лютого цього року автомобілі на іноземних номерах можна було розмитнити на пільгових умовах.

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  • Пожежний автомобіль на вузькій вулиці Берліна

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  • Паркувальний диск у автомобілі

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    Такий паркувальний диск (Parkscheibe) має бути в кожній машині. Головне - не забувати ним користуватися, якщо цього вимагають знаки.

  • У Гейдельберзі дівчина обліплює авто листочками для нотаток

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  • Намальований на капоті автомобіля вершками силует велосипеда

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    Автомобіль з вершками

    Під час акції протесту проти неправильного паркування в Берліні як підручний засіб використали балончик зі збитими вершками. Важливо використовувати матеріали, які легко видалити, не пошкодивши авто. Інакше доведеться відповідати за заподіяння шкоди чужому майну.

    Автор: Максим Нелюбін, Арсен Гоян


DW.COM

Як паркуються в Німеччині

Штрафи за неправильне паркування у Німеччині - від 10 до 65 євро. Якщо ж контролерам доведеться викликати евакуатор, таке порушення коштуватиме значно дорожче. (11.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Пільгове розмитнення "євроблях": ажіотаж чи скепсис? (22.02.2019)  

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