В Україні продовжили строк розмитнення "євроблях"

Верховна Рада України відтермінувала запровадження штрафних санкцій для власників автомобілів з іноземною реєстрацією і продовжила період їх розмитнення без штрафів до 21 серпня поточного року. Відповідні зміни внесені парламентом до Податкового кодексу в четвер, 16 травня.
Таким чином, строк, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль, збільшений на 90 днів - зі 180 до 270 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть тільки за стовідсотковими ставками акцизного збору, уточнює агенція "Інтерфакс-Україна".
За даними Державної фіскальної служби України, станом на листопад 2018 року на території України перебувало приблизно 640 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, найчастіше - з литовськими, латвійськими, чеськими, польськими номерами. За неофіційною статистикою, таких машин в країну завезли понад два мільйони.
Як повідомлялося, жорсткі штрафні санкції, у тому числі й конфіскація автомобіля, для власників "євроблях" повинні були почати діяти 24 травня. До 22 лютого цього року автомобілі на іноземних номерах можна було розмитнити на пільгових умовах.
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Як паркуються в Німеччині
Хто ж так паркується?!
Відповідно до результатів дослідження компанії Inrix, за кількістю штрафів за неправильне паркування на душу населення перше місце у Німеччині посідає Штутгарт - 1,5 штрафа в рік. Далі в першій п'ятірці - Франкфурт-на-Майні (1,39 штрафа на душу населення), Кельн (1,34), Берлін (1,29) і Дюссельдорф(1,15).
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Як паркуються в Німеччині
Мільйонні суми
Загальні суми таких штрафів у великих містах складають мільйони євро на рік. Наприклад, у Гамбурзі - близько 20 мільйонів євро, в Берлині - приблизно 35 мільйонів євро, в Лейпцизі - 4,5 мільйона євро.
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Як паркуються в Німеччині
"Я лиш на секунду - кілька булочок куплю"
У великих містах машини часто зупиняються або паркуються на велосипедних доріжках. Цьому велосипедистові у Кельні така ситуація набридла. Він вирішив відповісти на неповагу "взаємністю": залишив свій транспортний засіб на проїжджій частині, повісивши плакат "Ненадовго до пекаря".
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Як паркуються в Німеччині
Небезпечні маневри
Велосипедистам часто доводиться йти на небезпечні маневри, щоб об'їхати автомобілі, залишені на їхніх доріжках чи в другому ряду.
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Як паркуються в Німеччині
Трамвай об'їде
Водій цього седану преміум-класу в Дюссельдорфі вирішив, що трамвай зможе його об'їхати.
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Як паркуються в Німеччині
Пожежники не проїдуть
На цій вузькій вулиці в Берліні неправильно припарковані машини зашкодили проїзду пожежного автомобіля.
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Як паркуються в Німеччині
Дороге задоволенння
Евакуатор у Німеччині - дороге задоволенння. Його послуги можуть коштувати 200 євро. Якщо пощастить - 100 євро. І це на додачу до сплати за час, проведений авто на штрафному майданчику, і самого штрафу за неправильне паркування.
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Як паркуються в Німеччині
Паркувальний диск
Такий паркувальний диск (Parkscheibe) має бути в кожній машині. Головне - не забувати ним користуватися, якщо цього вимагають знаки.
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Сучасне мистецтво чи громадська акція?
Цю фотографію зробили під час акції проти порушників правил паркування у Гайдельберзі, де один проти правил залишений автомобіль обліпили клейкими листочками для нотаток.
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Як паркуються в Німеччині
Автомобіль з вершками
Під час акції протесту проти неправильного паркування в Берліні як підручний засіб використали балончик зі збитими вершками. Важливо використовувати матеріали, які легко видалити, не пошкодивши авто. Інакше доведеться відповідати за заподіяння шкоди чужому майну.
Автор: Максим Нелюбін, Арсен Гоян