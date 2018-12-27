В Україні продовжили строк розмитнення "євроблях"

Верховна Рада України відтермінувала запровадження штрафних санкцій для власників автомобілів з іноземною реєстрацією і продовжила період їх розмитнення без штрафів до 21 серпня поточного року. Відповідні зміни внесені парламентом до Податкового кодексу в четвер, 16 травня.

Таким чином, строк, протягом якого власники автомобілів на єврономерах можуть розмитнити свій автомобіль, збільшений на 90 днів - зі 180 до 270 днів. Водночас розмитнити свої автомобілі їхні власники зможуть тільки за стовідсотковими ставками акцизного збору, уточнює агенція "Інтерфакс-Україна".

За даними Державної фіскальної служби України, станом на листопад 2018 року на території України перебувало приблизно 640 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, найчастіше - з литовськими, латвійськими, чеськими, польськими номерами. За неофіційною статистикою, таких машин в країну завезли понад два мільйони.

Як повідомлялося, жорсткі штрафні санкції, у тому числі й конфіскація автомобіля, для власників "євроблях" повинні були почати діяти 24 травня. До 22 лютого цього року автомобілі на іноземних номерах можна було розмитнити на пільгових умовах.