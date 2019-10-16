В Україні президент вирішив перевірити депутатів ВР на детекторі брехні

В Україні у середу, 23 жовтня, президент Володимир Зеленський розпорядився перевірити всіх народних депутатів, які є членами комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, на детекторі брехні. Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

"Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді... І якщо підозри виправдаються - ми з такими депутатами попрощаємось", - заявив Зеленський.

Причиною такого рішення послугували повідомлення українських ЗМІ, поширені напередодні, що 18 жовтня під час голосування у комітеті з фінансів, податкової та митної політики законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості частина народних депутатів його не підтримала. При цьому народні обранці нібито отримали за це по 30 тисяч доларів США.

До складу згаданого парламентського комітету входять 32 народних депутати, з них 20 - представники фракції "Слуга народу".

23 жовтня Спеціальна антикорупційна прокуратураповідомила, що зареєструвала на підставі цих повідомлень кримінальне провадження, яке розслідуватимуть детективи Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, в Україні як парламент, так і президент обираються шляхом вільних виборів, що відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Повноваження президента, як і підстави дострокового припинення повноважень народних депутатів України визначені Конституцією України.

Крім того, народні депутати нового скликання ухвалили зміни до Конституції, які передбачають зняття депутатської недоторканності, але досі не внесли зміни у закони, положення яких регулюють здійснення кримінального переслідування парламентарів.